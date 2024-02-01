78歲京劇老師和8歲學生同台 驚艷全場

78歲的京劇老師和他年僅8歲的學生同台呈現京劇「劉金定救駕」的精彩片段。（受訪者提供）

第11屆美國華人 春晚暨全球傑出華人頒獎盛典，日前在洛杉磯 市好萊塢The Montalbán劇院隆重舉行。在當晚的演出中，一段京劇 表演給在場觀眾留下印象深刻，表演者是一位78歲的京劇老師和他年僅8歲的學生。

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胡建榮是美國少兒京劇學校校長，致力於弘揚和傳播京劇藝術。今年，他和學生熊昱珂（Katie Xiong）同台，師徒聯手呈現京劇「劉金定救駕」（又名火燒余洪）的精彩片段。熊昱珂是Quail Summit小學三年級的學生，六歲開始跟胡建榮學京劇，至今也不過兩年多。

故事主要講述宋朝時，趙匡胤與南唐作戰，被余洪作法困於壽州，高家父子前往營救也受困。高俊保之妻劉金定親自掛帥前往營救，力殺四門大敗南唐軍。在這出戲中，胡建榮扮余洪，八歲的熊昱珂則扮演功夫超群的小武旦。

胡建榮介紹，這是一段「長靠武旦」（京劇角色）戲，主要有四個看點：第一，對刀及大刀下場花，小武旦四轉身八串手三砍頭，九背花加鷂子翻身；第二，看快槍加下場花，載歌載舞左右槍花轉身、單手皮猴，尤其是最後四個大涮腰，如旋風般的靠旗掃地穩穩亮相；第三，小武旦扎著大靠下高台；第四，下高後手串大靠虎跳叉勇擒餘洪。