15、215公路交匯處投資逾億 洛杉磯到賭城塞車瓶頸打通

河濱縣15號與215號公路交流車道升級改造項目，投資超億元。（Temecula官網）

據內陸帝國（Inland Empire）當地媒體報導，在過去八個月中，工程施工人員一直努力改建河濱縣坦密庫拉（Temecula）至茉莉塔（Murrieta）地區15號和215號公路交匯處基礎設施。該公路升級項目投資 1億3800萬元，一旦全面完成，將對當地交通產生深遠影響，打通洛杉磯 前往拉斯維加斯路段的瓶頸路段。

據報導，工程包括興建擋土牆、橋梁以及擴寬兩座橋梁，預計全部工程將於2025年3月完工。工程負責人之一、前Temecula市市長納格（Mike Naggar）表示，這些升級改進，將大大緩解兩條公路交匯處經常發生車輛堵塞問題。

河濱縣縣政委員華盛頓（Chuck Washington）表示，該區域的公路結構相當複雜，只有創新的解決方案才能有效管理。他指出，這項工程需要能夠將15號公路北向線上的直行車輛，與從Winchester Road上道的車輛分隔開的交通車道，而這正是該項目的主要目標。

工程官員表示，改建後的二哩車道將與公路主線隔離，避免來自Winchester Road的車輛橫越多條車道向左轉向15號公路，同時也避免其他車輛橫越多條車道向右轉往215號公路。

改建完成後，前往215號公路的來自15號公路車流將能夠更加順暢地轉向，同時來自Winchester Road並前往215號公路的交通也將加入其中。最終，來自Winchester Road並計畫前往艾辛諾湖（Lake Elsinore）和科洛那（Corona）的車輛將透過新引橋越過215號公路的交通，再行至15號公路上。

坦密庫拉市土木工程師奧德維爾（Avlin Odviar）說，這項工程的理念是將車流分開，再重新整合，行車更加通暢。他進一步表示，新道路將從靠近Winchester Road的雙車道開始，然後過渡為三車道，再分為兩條兩車道的連接道路，其中一條通往215號公路，另一條通往15號公路。

據悉，這項改建工程的完工將帶來該地區交通流動的大幅升級改進，為當地居民和通勤者提供更加順暢便利的行車體驗。