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迎龍年 南加華埠、杭庭頓圖書館…多地節日氛圍濃

記者子為、金維多、敏梓／洛杉磯報導
充滿中國傳統特色的華埠街區。（世說新聞團隊／攝影）
充滿中國傳統特色的華埠街區。（世說新聞團隊／攝影）

春節是中國最重要的傳統年節，其文化風俗早已在全世界傳播，許多海外城市已將其納入法定節日，慶祝活動越來越多。如果要在洛杉磯感受春節年味，有哪些好去處呢？

視頻來源：世說新聞團隊製作

要在洛杉磯感受中國年味，首先是位於市中心的華埠(Chinatown）。在華埠中心、擁有上百年歷史的老街區上，不少建築旁已是張燈結綵，許多商家也上架了琳瑯滿目的年貨，節日氛圍濃厚。傳統的春聯、掛曆、福字、紅包等比比皆是，而且價格也相對便宜，幾元就可以淘到。各式各樣的春節擺件和禮品不僅可以讓家中瞬間提升過年氛圍，也是送禮的上選。適合小朋友玩的摔炮和閃光棒種類繁多，中國傳統服飾如漢服老少皆宜，特色園藝富貴竹、水仙花等寓意十足，商家更是推出了龍年特色的玩偶和藝術品等吸引了很多華人駐足，更有不少洋人也很好奇。

除了能買到帶中國傳統年味的年貨，華埠還將展開許多迎接農曆新年的活動。根據洛杉磯中華總商會主席莊佩源的介紹，2月將有一場盛大的新春慶祝活動，那就是2月17日的華埠金龍大遊行，歷史悠久的金龍大遊行到今年將是第125屆。今年遊行結束後，在Central Plaza還將舉辦慶典活動，讓民眾能沉浸在新春氛圍裡。

儘管龍年年味已經飄散在華埠，但尚未進入高潮，目前華埠路燈上仍掛著兔年旗幟。莊佩源表示，這需要等待市政府的人來更換，很快就會落實。

各式各樣的福字和牆貼。（世說新聞團隊／攝影）
各式各樣的福字和牆貼。（世說新聞團隊／攝影）

除了華埠的金龍大遊行外，洛杉磯地區還有許多充滿年味的新年慶祝活動，2月4日在巴沙迪那（Pasadena）市老城的商業街區「One Colorado」將舉辦免費的農曆新年活動，屆時將有舞龍舞獅等傳統表演，還會為來賓提供包含特別促銷活動的紅包贈品。民眾還可以將新年願望，掛在許願樹上，祈福來年。

在華埠許多商家都擺出了龍年特色商品。（世說新聞團隊／攝影）
在華埠許多商家都擺出了龍年特色商品。（世說新聞團隊／攝影）

華人愛去的漢庭頓圖書館（Huntington Library）也推出了新年慶祝活動，在2月10日至11日，舞獅、變臉、武術表演、手工藝表演、太極、京劇等將在漢庭頓圖書館上演，一整天安排了多種豐富多樣的表演和活動，漢庭頓圖書館內的餐廳也將在此期間推出中國新年特別菜單。門票需要預約，感興趣的民眾可以前往官網查看：https://huntington.org/event/chinese-new-year-festival

2月18日，在華人聚集城市阿罕布拉也將舉行一場「四海迎春過大節」盛會，和民眾共慶龍年，美食和活動展位橫跨整個街區，帶來原汁原味的中國年氛圍，活動連接：https://www.alhambralunarnewyear.com/

華埠 漢庭頓圖書館 洛杉磯

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