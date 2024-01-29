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世界日報年節展 蒙市首任華人市長陳李琬若稱讚

記者啟鉻／蒙特利公園市報導
陳李琬若（前）和助理在年節展合影。（記者啟鉻／攝影）
陳李琬若（前）和助理在年節展合影。（記者啟鉻／攝影）

世界日報蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦2024迎春年節展，在眾多參觀者中，有一位華人社區名人，她是前蒙特利公園市首位華人市長陳李琬若（Lily Lee Chen）。陳李琬若稱讚年節展盛況，談到前來參與者很踴躍。同時不忘鼓勵華人團結一心，多參與主流政治去投票。

28日午後，年近九旬的陳李琬若因腿腳不便，坐在輪椅上由助理推著在年節展人群中穿行。陳李琬若說，世界日報年節展，她幾乎每年都會來光顧，看到2024年節展盛況，她表示，世界日報年節展各族裔民眾參與者愈來愈多，也很踴躍。她還鼓勵華人，多參與主流政治及其他活動，要團結、出去投票，才能彰顯華人力量。

陳李琬若是華人社區名人，她出生在天津，後隨父母到台灣。在台灣就讀大學畢業後赴美留學。1983年成為蒙市首位華人市長，也是美國歷史上首位華人女市長，後來的美國華人民選官員，都以她為榜樣。陳李琬若雖然年事已高，但仍關心華人社區事務，不忘鼓勵華人參政議政，為華人發聲。她在美國曾在很多組織任職，包括美華協會和百人會創會理事，並曾任美華婦女協會會長。還曾任美國國務院東西方研究中心常務理事、董事。

華人 蒙特利公園市 世界日報

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