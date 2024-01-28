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迎春年節展／360 Behavioral Health 許願樹祈福

記者子為／蒙特利公園市報導
360 Behavioral Health機構首度參與年節展，獨家贊助「許願樹」。（記者子為／攝影）
360 Behavioral Health機構首度參與年節展，獨家贊助「許願樹」。（記者子為／攝影）

360 Behavioral Health機構致力於照顧受到自閉症和發展遲緩影響的個人，其首度參與年節展，並獨家贊助「許願樹」，以迎接龍年，並慶祝文化的多樣性。活動現場，源源不斷的民眾來到其攤位，在小卡片上寫下心願，掛在許願樹上。

根據攤位負責人David Yim介紹，該機構擁有30多年的歷史，主要服務自閉症人士。機構的使命是改變服務對象的生活，提供應用行為分析、增強個人協助、改善家庭生活等全面化的服務。該機構在蒙市設有辦公點，其服務對象不乏華人群體，之所以參與年節展也是為了進一步融入社區，讓民眾通過許願樹展望新年，以此慶祝文化多元。

源源不斷的民眾將心願寫在卡片上並掛上許願樹。（記者子為／攝影）
源源不斷的民眾將心願寫在卡片上並掛上許願樹。（記者子為／攝影）

David Yim指出，該機構的臨床人員都經過嚴格的培訓，在新的一年裡，機構會繼續提供個性化的治療方案，努力改善患有自閉症的個人和他們的家庭生活。360 Behavioral Health的發言人表示：「我們誠摯地邀請民眾，在年節展兩天的活動中拜訪攤位，更多地瞭解我們的倡議與計畫，可以向我們諮詢任何相關的問題，希望大家都能實現行為健康的目標，也祝福所有的朋友新年快樂、闔家平安」。

華人

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