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迪士尼冒險樂園 春節將辦多元民族新年慶祝活動

記者張宏／洛杉磯報導
迪士尼龍年米奇曲奇。（記者張宏／攝影）
迪士尼龍年米奇曲奇。（記者張宏／攝影）

加州迪士尼樂園度假區農曆新年多元文化園遊會回歸，從即日至2月18日期間，在迪士尼加州冒險樂園將舉辦多元民族新年慶祝活動，活動以龍年為主題，同時提供以亞洲食物和飲料為靈感的美食，配合歡樂的娛樂及其他活動來襯托中國、越南和韓國的新春節日傳統。

龍年米奇。（記者張宏／攝影）
龍年米奇。（記者張宏／攝影）

加州迪士尼樂園度假區農曆新年多元文化園遊會回歸。（記者張宏／攝影）
加州迪士尼樂園度假區農曆新年多元文化園遊會回歸。（記者張宏／攝影）

影音來源：記者張宏

舞龍的演員們。（記者張宏／攝影）
舞龍的演員們。（記者張宏／攝影）
人們在許願牆下寫新年願望。（記者張宏／攝影）
人們在許願牆下寫新年願望。（記者張宏／攝影）

今年和以往不同的是，迪士尼和皮克斯以亞裔女孩為主角的動畫電影「Turning Red」中的主角Meilin Lee和她的母親Ming Lee將首次在迪士尼亮相。迪士尼大加州人酒店及水療中心中也會以龍形風箏為特色節日裝飾及糖果陳列。

迪士尼加州冒險樂園的天堂花園（Paradise Gardens）一直都是新春園遊會的重要場所，這裡以紅色和金色為主色，搭配竹子、桃花、鞭炮、橘子樹、春聯、許願樹等中式裝飾，讓遊客拍出精彩難忘的照片。遊客還可在許願牆寫下新年願望，現場還有華人書法家寫各種吉祥話。

新春園遊會限定美食。（記者張宏／攝影）
新春園遊會限定美食。（記者張宏／攝影）
寓意大吉大利的芒果慕斯。（記者張宏／攝影）
寓意大吉大利的芒果慕斯。（記者張宏／攝影）

迪士尼目的地銷售總監Nicky鄧表示，為配合春節活動，迪士尼推出亞洲創意餐飲，今年的美味選擇包括豬肉三明治、宮保包子、草莓奶茶馬卡龍和越式芋頭冰咖啡。 在此，遊客可收集到龍年特別限量版單品，如米奇形狀的馬卡龍吸管夾和農曆新年不銹鋼水杯。

木蘭和木須龍。（記者張宏／攝影）
木蘭和木須龍。（記者張宏／攝影）

2024年龍年，必然派出迪士尼動畫出品的「花木蘭」裡的木須龍(Mushu)引領 「花木蘭農曆新年遊行」(Mulan’s Lunar New Year Procession)。當木須龍和花木蘭沿著從好萊塢樂園到天堂花園的遊行路線行進時，數十名身穿中式和韓式傳統服裝的演員也加入遊行行列。

木蘭和遊客合影。（記者張宏攝影）
木蘭和遊客合影。（記者張宏攝影）

遊客可在農曆新年和春季期間透過預定限時優惠票來節省入園費用。即日起到3月10日之前，三歲至九歲兒童可根據兒童限時優惠票方式，以最低每個兒童50元價格購買樂園1日票；符合資格的南加居民可在6月2日前享有三日票優惠。

以亞洲美食為靈感的蝦肉麵條。（記者張宏／攝影）
以亞洲美食為靈感的蝦肉麵條。（記者張宏／攝影）

迪士尼 加州 花木蘭

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