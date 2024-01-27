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洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

藝術生想拿O1簽證 作品是關鍵

記者子為／洛杉磯報導
O1簽證是美國為在藝術、科學、體育、教育或商業領域具有卓越才華的外國人提供的一種非移民簽證，申請前可先瀏覽規範。（取自移民局官網）
O1簽證是美國為在藝術、科學、體育、教育或商業領域具有卓越才華的外國人提供的一種非移民簽證，申請前可先瀏覽規範。（取自移民局官網）

對於在美國學習藝術且沒有綠卡或公民身分的華人留學生而言，若想留在美國就業和發展，O1簽證往往是首選。O1簽證是美國為在藝術、科學、體育、教育或商業領域具有卓越才華的外國人提供的一種非移民簽證，和H1工作簽證不同，它不需要參與抽籤，且雇主的選擇更多元，給申請者更多自由就業空間。

移民律師許俊良介紹，O1簽證分成O1A和O1B兩種。O1A主要適用於科學、教育和業務領域，而O1B則適用於藝術和娛樂領域。O1B申請者的專業大多為設計和影視媒體，其工作以項目為主，雇主可以更多元化。

許俊良指出，對於O1簽證存在普遍的誤解，就是它不需要雇主，這是不準確的。O1簽證的申請也需要有雇主， 可以是幫忙找雇主的經紀人，雇主必須提供有關申請人卓越能力的具體證據以協助申請。

那麼如何證明個人卓越能力呢？許俊良表示，主要看曝光，如果申請者具備出版物、展覽或其作品在新聞和社媒上有曝光，就能作為證明提交。許俊良認為，作品是申請O1簽證的核心，與公眾更熟悉的H1工作簽證不同，O1是滿足條件即可獲得，不需要像H1一樣參與抽籤。同時，H1簽證最多六年，而O1可以無限期延續。

許俊良指出，O1和H1本質上都是工作簽證，因此二者辦綠卡的途徑差不多，不存在O1辦綠卡一定更容易的說法。他表示，具體要看個人情況，有的O1持有者會走EB1（傑出人才）辦綠卡，會比大多職業移民辦理的EB2或EB3更快一些，但對申請者的要求也更高。

至於O1簽證的申請難度，許俊良認為，雖然移民局對O1申請的審理會更嚴格，但其標準也更客觀，如果申請者能滿足七個基本條件，有拿得出手的項目，一般都能通過。他還指出，適用於藝術生的O1B簽證通常由申請者找律師協助辦理，而O1A簽證則適用於學者和研究人員，一般會由學校和研究機構幫忙申請，申請者本身不用過於操心。

根據專家的分析，O1簽證的申請過程相對複雜，因此建議申請人在開始申請前，仔細閱讀相關的指南和要求，並在需要時尋求法律意見。此外，具體規定和要求可能會根據個人情況和領域而有所不同。

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