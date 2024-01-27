華女洛城追電影夢 月入僅千元得靠老家接濟

為了多賺點錢，小金會見縫插針跟組，比如擔當攝影助理，比剪輯來錢會快一點。（受訪者提供）

擁有好萊塢的洛杉磯，一直是全世界影視從業者嚮往的目的地，不少華人 也會留學洛杉磯攻讀影視專業，並寄希望畢業後能順利留下。華女小金半年前從洛杉磯加大 （UCLA）影視製作專業獲得碩士學位，她表示，在過去半年每月平均只有1000元的收入，不得不繼續靠家裡接濟。

事實上，本就競爭激烈的洛杉磯影視界，對於非英語母語且沒有永久居留身分的華人學生而言，畢業後往往會面臨重重難關。小金大學是在中國學習的影視專業，原寄希望在美國深造後，能進入大製片廠做實習，最終從事劇本開發相關工作。然而，她一畢業就感受到現實的骨感。

作為國際學生，且學習的不是理工科專業（STEM），小金的OPT（F1簽證學生畢業後的實習期）只有一年，在投遞許多簡歷後，發現大多影視公司不會贊助H1B工作簽證 ，因此如果想在美國長留，只能申請O1藝術家簽證。小金指出，根據從學長學姐那獲得的經驗，如果想申請O1簽證，去大廠做實習的意義不大，不如在OPT期間多接一點好項目，讓履歷和作品集更豐富，以拿下O1簽證。

小金表示，為最大限度豐富履歷，她會同時參與很多項目，主要擔任影片剪輯，最忙的時候會同時剪輯四、五個短片。小金說，「我是學編劇出生，但做剪輯的工作機會更多，因為它不受語言限制，什麼片子我都能做。我也挺喜歡剪輯，可以接觸到各種各樣的作品，能夠不斷學習。」

儘管享受剪輯的過程，但超低的收入還是讓小金生活有些困難。她指出，她接的活大多是學生短片，本身就沒什麼預算，也不可能開價太高，同時，剪輯很耗費時間，她不可能接太多活。因此，過去半年她平均每月收入僅1000元左右，難以覆蓋生活開銷。為多賺點錢，小金也會見縫插針去跟組，比如擔當攝影助理，比剪輯來錢會快一點。

小金分享，許多影視專業畢業的華人留學生和她有相似境遇，會在OPT期間跟組接活並申請O1，她目前也開始籌備，正在聯繫律師，為此還上了一些關於O1簽證的研討會。被問到假如辦不下來怎麼辦時，小金說，「我認識的人裡，有決心留下來的都留下來了。」

不過，小金指出，儘管很多人內心深處想做內容，比如導演、編劇，但為了留在美國，還是做影視行業裡的技術工種更合適，比如攝影、美術、服裝等，因為做內容的機會本來就少，且通常會更傾向英語母語、人脈廣大的申請者。

只是，即便拿到O1簽證，前路也未必一帆風順。小金的學姐已有O1簽證，且參與過很多知名項目，履歷十分漂亮，但在申請大廠工作時，還是被拒，因為公司只考慮美國公民和綠卡持有者。小金表示，等她拿到O1，應該還是不會進大廠工作，想繼續做剪輯，然後籌備短片或長片。

除身分限制，影視行業的大環境是造成就業難的一大原因。去年好萊塢經歷疫情和罷工的雙重衝擊，不少項目停工。目前雖然已迅速復工，但各大影視製作公司的很多計畫延後，產出仍在減少。

一位在好萊塢從業的華人透露，未來情況可能不會很樂觀，因為在經歷罷工後，各大廠對投資新電影和劇集變得更保守，更依賴已有的IP（Intellectual property，即著作），對新創意、新概念作品的投資，會更審慎。該業內人士還指出，許多串流平台目前處於持續虧錢狀態，投資者會更謹慎和保守對待串流平台作品，還需等上一段時間，才能迎來新風氣。