爾灣癌藥公司CG Oncology 將在那斯達克掛牌

CG Oncology爾灣總部。（取自Google Map）

總部設在橙縣爾灣的新藥癌症 治療公司CG Oncology於2024年1月25日以「CGON」代號在那斯達克（NASDAQ）開始認購交易。聯邦證券 交易委員會（SEC）1月24日正式許可CG Oncology的IPO計畫，為他們的首次公開發行與對外公開募資打開大門。

CG Oncology的主席和CEO是Arthur Kuan，中文名為關心，是台灣企業家的後代。

CG Oncology表示，IPO將發行2000萬普通股，每股19元，募得資本將達3億8000萬元，遠高於先前媒體推測的2億元。

認購預計於1月29日結束，但會視市場反應而提前或延後。另外，CG Oncology已經同意承銷商可獲30天的考慮期，決定是否以IPO普通股的價格購入300萬股，此舉等同壓低承銷商的獲利空間。

CG Oncology原定2023年進行首次公開發行（IPO），但因為當時的股市生態非常不利IPO，因此直到2024年初，CG Oncology才透露將要執行IPO。但原本預期時間更晚的IPO，卻在1月底就完成所有程序。

媒體BioSpace引述公司交給聯邦證券交易委員會（SEC）的文件指出，如果順利上市，公司的資本額將達3億6870萬元。但當時提交的股價僅17元，在上調IPO股價後，應已增至5億4870萬元。

CG Oncology說明，IPO所得資金的1億5500萬元將投入膀胱癌藥物「Cretostimogene」的後續試驗，包括產製、研發與上市前的商業活動。

CG Oncology可能還會將資金用於獲得、授權與投資輔助商業行為，但細節尚未公布。公司的期望是，IPO能成為2027年下半年之前的穩定資金來源。

CG Oncology 表示，籌得的資金與既有資本將能協助「Cretostimogene」BOND-003計畫繼續進行，並延續CORE-001的第二期臨床試驗，PIVOT-006展開第三期臨床試驗，與最關鍵的CORE-008展開第二期臨床實驗。

另外，主力產品Cretostimogene已經在2023年12月獲得聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）同意，許可對高風險、卡介苗無效（BCG-unresponsive）、非肌肉侵入性膀胱癌的「加速審查」（Fast Track）暨「突破性療法」（Breakthrough Therapy）。