世報年節展／4校聯手 演繹童趣中華舞蹈

Rice小學學生將帶來現代舞表演（受訪者提供）

世界日報2024年迎春年節展將於1月27日至28日在蒙特利公園市 舉辦，青少年發展服務Woodcraft Rangers將首次亮相年節展，攜手四所學校帶來充滿童趣的舞蹈表演。

Woodcraft Rangers是一家專注服務洛杉磯 縣地區青少年成長的教育中心，為青少年提供豐富多樣的自我探索途徑和機會，包括體育、藝術與媒體、理工科（STEM）、雙語強化、健康與保健及領導力培養等項目。根據Woodcraft Rangers首席項目官Danny Salas的介紹，此次參與表演的學生來自Garvey學區的雙語教學班，學生們多對亞洲文化充滿興趣。

Danny Salas指出，一共有四所學校的學生參與，表演者之一為Rice小學，學生將帶來現代舞 表演，歌曲為葛蘭演唱的「我要你的愛」；表演者之二為Garvey初中，學生們將帶來現代舞「The day we choose to die」，該歌曲為一首中國風器樂曲；表演者之三Sanchez小學也將帶來一支現代舞；表演者之四為Dewey小學，學生將帶來現代舞「花童」，是一首充滿過年氣味的歡快舞蹈。