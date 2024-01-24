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世報年節展／4校聯手 演繹童趣中華舞蹈

記者子為／蒙特利公園報導
Rice小學學生將帶來現代舞表演（受訪者提供）
Rice小學學生將帶來現代舞表演（受訪者提供）

世界日報2024年迎春年節展將於1月27日至28日在蒙特利公園市舉辦，青少年發展服務Woodcraft Rangers將首次亮相年節展，攜手四所學校帶來充滿童趣的舞蹈表演。

Woodcraft Rangers是一家專注服務洛杉磯縣地區青少年成長的教育中心，為青少年提供豐富多樣的自我探索途徑和機會，包括體育、藝術與媒體、理工科（STEM）、雙語強化、健康與保健及領導力培養等項目。根據Woodcraft Rangers首席項目官Danny Salas的介紹，此次參與表演的學生來自Garvey學區的雙語教學班，學生們多對亞洲文化充滿興趣。

Danny Salas指出，一共有四所學校的學生參與，表演者之一為Rice小學，學生將帶來現代舞表演，歌曲為葛蘭演唱的「我要你的愛」；表演者之二為Garvey初中，學生們將帶來現代舞「The day we choose to die」，該歌曲為一首中國風器樂曲；表演者之三Sanchez小學也將帶來一支現代舞；表演者之四為Dewey小學，學生將帶來現代舞「花童」，是一首充滿過年氣味的歡快舞蹈。

Danny Salas表示，學生們的族裔背景十分多元，不僅有華裔學生，也有其他族裔，學生們熱愛各種文化活動，此前曾學習過如何拜年，表演過中英文合唱和舞獅等。除了學習舞蹈，學生們還準備了服裝、道具等等，期待以完美的精神面貌亮相年節展。

Sanchez小學學生為表演製作道具燈籠（受訪者提供）
Sanchez小學學生為表演製作道具燈籠（受訪者提供）
Dewey小學學生將帶來現代舞「花童」（受訪者提供）
Dewey小學學生將帶來現代舞「花童」（受訪者提供）

現代舞 蒙特利公園市 洛杉磯

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