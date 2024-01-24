喜瑞都學院 推台灣夏季華語遊學團

喜瑞都學院（Cerritos College）計畫於今年6月下旬推出台灣夏季華語遊學團，圖為記者會合影。（記者張庭瑜／攝影）

喜瑞都 學院（Cerritos College）日前於洛杉磯僑教中心召開新聞發布會，將於今年6月下旬推出台灣夏季華語遊學團計畫。此外，從1月23日起，該學院將與台北市立大學華語文中心合作，提供線上華語課程，幫助計畫赴台遊學的學生提升華語能力，同時也對其他學區的學生開放。

喜瑞都學院夏季遊學團分為兩組，其中一組計畫於6月23日至7月21日在台中的靜宜大學學習3周；另一組則將於同一時間在新北市致理科技大學學習4周。這項遊學計畫對所有在校大學生和即將於2024年或2025年6月畢業的高中生開放。

喜瑞都學院校董劉昕也建議參加遊學團的學生先參加線上華語課程，以提升他們的語言技能。這些線上華語課程共分為2期，由台北市立大學華語文中心教授授課，不僅包括語言學習，還包括多元文化活動，讓學生能夠親身體驗台灣及中華文化。如元宵節的燈籠和湯圓，以及端午節 的粽子和屈原的故事，從而豐富學生對中華文化的認識。

菲耶羅（左一）指出，該合作計劃不僅有助於學生文化交流和激發學習新語言的興趣，還能幫助他們理解不同文化間的共通之處，並建立起跨地區甚至全球的人際關係網絡。（記者張庭瑜／攝影）

喜瑞都學院校長菲耶羅（Jose Fierro）與副校長布拉默 （Robyn Brammer）出席記者會皆表示，很高興能與台灣進行更多交流，讓學生在學習語言的同時，也更了解亞洲的文化。

靜宜大學國際學院院長何淑熏和台中市政府教育局的李真玲科長，通過影片向即將赴台的南加州 學生表達歡迎之意。