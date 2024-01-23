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洛城新語╱關愛亞裔長者心理健康 不能停

洛城新語

蒙特利公園市除夕夜大規模槍擊案已經過去一年。在社區民眾舉辦各種周年紀念活動之際，人們為一年來社區的堅強恢復而感到欣慰，同時也不能忘記新年夜這一沉痛的事件帶給亞裔社區的啟示。傷痛也許可以癒合，但槍擊案所揭示的孤寡亞裔長者心理健康問題，卻需要長期的努力來解決。

大約一年前，在亞裔舉家歡慶的除夕夜，72歲的陳友艮來到蒙市的「舞星」舞蹈教室，殘忍開了42槍，導致11個人喪生。時隔一年，警方還未公布陳友艮的犯案動機，也許他的犯案原因隨著他的自盡長埋於地下，世人永遠不會知道真相。但從其過往的生活經歷不難看出，他生活不順並有精神問題。例如，他曾做生意失敗，與妻子離婚。在槍案發生不久前他還前往警局報警稱有人投毒謀害他，還曾一周換一次電話號碼，自稱有人監視他。

一個人若有心理問題得不到及時救助，則會使其生活形成惡性循環，生活愈加不順。陳友艮與妻子離婚，遠離家鄉和家人，身邊缺乏朋友，這導致他心理問題嚴重時，沒有人能即時糾正他或敦促他去接受心理治療。身體上的病痛很容易被身邊人察覺，心理上生病卻很難被人察覺。在蒙市槍案發生後，調查人員和媒體竟幾乎找不到熟知槍手近況的人，這說明陳友艮多年來生活在一個孤立的環境中，鮮與人有接觸。在這樣的情況下，他的心魔不加控制地擴散，最終結出惡魔果實，造成11人無辜喪命。

在美國，亞裔長者精神健康需要特別關注，有深層原因。亞裔第一代移民，融入美國主流社會有一定難度。身邊的朋友圈有限，隨著年紀逐漸變大，每天能聊天的家人和朋友逐漸減少，很容易出現孤獨感。人是社會性動物，與人交流、交朋友就像吃飯睡覺一樣必不可少。此外，受亞裔家庭文化影響，他們又不喜歡情緒外露，不懂得及時進行情緒宣泄，久而久之，抑鬱、煩悶一瞬間爆發，釀成悲劇。

在加州，有「紅旗法」禁止有精神問題、暴力傾向的人擁有槍枝。有數字顯示，該法案在加州實施的三年來，至少阻止了58起潛在的大規模槍擊事件和其他槍枝暴力事件。在亞裔社區，我們或許可以推廣關注亞裔老人心理健康的「紅旗法」，如果發現有身邊人，特別是孤寡老人出現心理問題，可以及時向有關部門反應，相關部門或許可以派社工進行干預。這不一定要通過立法來實現，只要社區團結一心，多關注他人心理健康就會有大不同。

隨著時間的流逝，人們或許會漸漸從除夕夜槍擊案中恢復。但槍擊案所反映的亞裔社區問題卻不是一朝一夕能解決的。關愛身邊人，加強對亞裔社區心理健康知識的普及，才能從根本上預防這類悲劇的發生。

亞裔 槍擊 心理健康

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