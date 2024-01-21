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蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

蒙市槍案周年／「團結人心」社區援助從未停止

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市主幹道上的橫幅寫著「跳舞團結人心」。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市主幹道上的橫幅寫著「跳舞團結人心」。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市槍擊案後很長一段時間，蒙市主幹道和巴恩斯公園內，都掛著「舞蹈團結人心」（United We Dance）標語，這是一句口號，更是整個社區不斷療癒、走出傷痛的決心。轉眼槍擊案一周年，那些來自社會各界的善款、試圖撫平人們心理創傷的支持行動，一直在繼續。

在槍擊案發生後的第一時間，亞美公義促進中心（AJSOCAL）協同包括亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund）等其他公益組織，在GoFundMe上發起籌款。

GoFundMe籌得140萬

根據AJSOCAL回應，本次籌得並發放善款140萬500元，20名被殺或身體受傷並住院的受害者符合資格，19名受害人或其家屬實際申請並領取了救助金。根據每個受害者自身情況，救助金的分配也各不相同，例如，如果逝者有多個孩子，那麼他們每個人都會得到一些援助金。此外，各個亞裔組織呼籲其他受害者們，向加州受害者賠償委員會(CalVCB) 申請最高7萬元的賠償金，該賠償申請有效期長達七年。

而對於那些身處槍擊案現場，雖然幸免於身體傷害卻留下了難以抹滅的心理陰影的人來說，他們同樣需要援助。蒙特利公園社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund）為這些人發放了經濟補助，蒙市財務長Amy Lee表示，截至2023年底，康復基金共籌集到了近20萬元，為37名遭到經濟和心理困難的受害者發放了補助，每人3000元。

Amy說，「我相信其他組織的籌款已經幫助了那些死者家屬和受到身體傷害的人，因此我們想要試圖幫助這些目前還沒有得到任何援助的人。」該基金目前仍舊持續接收來自個人和企業的善款，將在後續資助非營利組織，投入到心理健康服務和暴力教育等方面。

在槍擊案之後，整個社區都受到了心理創傷，亞裔社區長期存在的心理問題被放大，舒緩民眾的情緒壓力、保持心理健康迫在眉睫。在聯邦的資金支持和蒙市政府的協助下，由華埠服務中心(CSC)主導，集結多家機構的蒙市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center）應運而生。這裡不僅有心理健康諮詢，還有瑜伽、諗誦、瑜珈、繪畫、氣功等多項課程，根據中心主任阮妮娜（Nina Loc）的說法，「個人和團體治療並不適合所有人，尤其是年長的外國出生的一代」。

減壓活動適應新常態

在亞裔社區中，許多人在遇到心理問題時傾向於不尋求諮商，這就是為什麼如此重視減壓活動的原因。通過這些活動，學習應對技巧，從而更適應新常態，將來也可能會更願意嘗試治療。」不少槍擊案現場的倖存者們來到這裡，試圖走出沈重的心理陰影，迎接全新的未來，前「舞星」舞社業主梁卓（Maria Liang）也出現在氣功課程中，在槍擊案當天，她雖然未在現場，卻失去了認識多年的好友。

槍擊 亞裔 心理健康

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