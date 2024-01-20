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移民表格遭拒原因 費用錯誤最常見

記者張宏／洛杉磯報導
移民局官網上多個表格可在線填寫，避免忘記簽名和錯失必須填寫部分。（移民局網站截圖）
移民局官網上多個表格可在線填寫，避免忘記簽名和錯失必須填寫部分。（移民局網站截圖）

移民局為什麼會拒絕你的移民表格？美國移民局（USCIS）分享移民表格被拒的幾大主要原因，其中不正確的費用，成為申請被拒的最常見原因，其次是信息缺少和沒有簽名。

移民局表示，到目前為止，不正確的費用繳納，是移民局拒絕申請最常見原因。移民局建議在其官網www.uscis.gov/feecalculator使用相關計算器。支付正確費用非常重要，使用費用計算器，可幫助申請者確定正確費用。移民局會拒絕以不正確或不完整費用提交的表格，如提交多個申請或請求，建議申請者為每個申請表單獨付款；倘若一起支付，可能出現一項付款獲通過，但因另外一項付款被拒，所有申請都會被拒的狀況。

其次表格缺少所需的信息，也是被拒主要原因。所有表格內容必須完全填寫，提交前仔細檢查。 如果在線填寫，在線備案系統將確保在提交前，完成所有必需填寫的信息。如要手寫表格，請使用黑色墨水，且確保表單上編寫的所有內容都清晰，使移民局處理表格時，能清楚閱讀表格中提供的信息。打印件需確保在印刷頁面的底部，可見表單版日期和頁碼，且所有頁面都以同一版本形式完成。如表格的任何頁面有缺少或以不同版本表格完成，移民局可能會拒絕申請。

同時確保填完整個表格，除非表格指示可跳過一個或多個項目。如沒有填寫表格所有部分，可能會拒絕該提交信息。如果寫錯，請用乾淨表格重新填寫，請勿使用校正液或膠帶，因為移民局使用的掃描儀，將無法正確閱讀使用校正液或膠帶修改的信息。

最後，忘記簽名也是被移民局退件的主要原因之一，申請者不要忘記簽署表格，移民局將拒絕並返回任何未簽名的表格。建議在提交前進行仔細檢查，且請勿郵寄已在線提交的表格。如果在線上填寫，將以電子方式簽名，且在簽名之前不能完成提交。

移民局

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