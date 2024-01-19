加州每周生活雜貨費 逾297元冠全美

加州人每周花297.72元買雜貨，全美第一高。（本報資料照片）

政府數據分析機構HelpAdvisor近期公布全美消費數據報告，全美家戶每周平均花費270.21元在生活雜貨上，但是加州同項的家戶支出卻達297.72元，第二名的內華達州也達294.76元。第三的密西西比州290.64元，華盛頓州287.67元，佛州 287.27元。

來自聯邦人口普查 局（U.S. Census Bureau）「家戶脈動調查」（Household Pulse Survey）的數據顯示，有了小孩之後的家戶支出還會大增。HelpAdvisor的分析指出，有小孩的家庭每周花在雜貨上的錢至少要331.94元，比沒有小孩的高出41%。

雜貨消費最低的則是威斯康辛州每周只花221.46元。食物便宜的中西部，雜貨消費額也低，愛荷華州、內布拉斯加州 、密西根州、印第安那州的金額都低於240元。

在以城市區分，加州三個都會區同樣列名前十名，河濱市第三、300.50元，舊金山第四、298.44元，洛杉磯第五295.33元。最貴的都會區是佛州邁阿密，每周花費327.89元，比佛州整體平均還貴上14%。第二貴的則是德州休士頓，302.65元。

與消費金額相關的變數還有教育程度、種族、職業、是否接受政府補助，以及是否有身心障礙。教育部分， HelpAdvisor發現，沒念過高中的人，每周花320元在雜貨上，高中程度花274.96元，大專268.19元，學士或以上者258.42元。