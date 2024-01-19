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蒙市槍案遇難者顏美美家人設獎學金 助高中生實現夢想

記者王若然／聖蓋博市報導
蒙市槍擊案受害人之一顏美美家人所設立的顏美美紀念基金會，頒發獎學金給學生。（記者王若然／攝影）
蒙市槍擊案受害人之一顏美美家人所設立的顏美美紀念基金會，頒發獎學金給學生。（記者王若然／攝影）

由蒙特利公園市（Monterey Park）2023除夕夜大規模槍擊案受害人之一顏美美（My My Nhan）家人所設立的顏美美紀念基金會（My My Nhan Legacy Fund），17日與亞裔青少年中心（Asian Youth Center, 簡稱AYC）合作，向三位聖蓋博高中生頒發獎學金。顏美美的姪女Fonda Quan表示，顏美美生前一直關心青年人發展，該基金會將延續她樂於助人的精神。

左起：AYC副理事董事長楊安利，獎學金獲得者之一聖蓋博高中的Carla Hau，...
左起：AYC副理事董事長楊安利，獎學金獲得者之一聖蓋博高中的Carla Hau，顏美美的姪女Fonda Quan，AYC社區顧問阮桂銘博士。（記者王若然／攝影）

顏美美紀念基金會與AYC 17日晚在聖蓋博舉辦獎學金頒獎典禮，向三位聖蓋博市高中生分別頒發了1000元助學金，幫助他們實現夢想。顏美美的姪女Fonda Quan在頒獎典禮上表示，在姨媽去世後，全家人都陷入巨大的悲痛。為早日走出痛苦，他們決定將姨媽的過世轉化成積極的事，那就是以她的名義設立基金會，幫助更多的人。

Fonda Quan介紹，顏美美基金會將致力於長者和青少年的發展。顏美美生前總是鼓勵青年人去追逐夢想，同時關心身邊的長者朋友。該基金會將秉承顏美美生前的美德，繼續造福長者和年輕人。顏美美的姐姐和姐夫Myna Quan、Chan Quan也出席典禮。

AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）表示，AYC主要幫助基金會招募候選人並篩選出最終得獎人。目前不清楚未來基金會還會發多少獎學金。

左二為獲得獎學金的馬凱博高中學生Elizabeth Vuong。（記者王若然／攝...
左二為獲得獎學金的馬凱博高中學生Elizabeth Vuong。（記者王若然／攝影）

獲得本屆顏美美紀念基金會獎學金的三位高中生分別為來自聖蓋博高中的Carla Hau與Stephanie Lieu以及馬凱博高中（Mark Keppel）的Elizabeth Vuong。三人均為17歲，分別在不同領域有過人之處。

左二為獲得獎學金的聖蓋博高中學生Stephanie Lieu。（記者王若然／攝影...
左二為獲得獎學金的聖蓋博高中學生Stephanie Lieu。（記者王若然／攝影）

來自移民家庭的Carla Hau創建提供免費廣東話課程的網站Quackko，方便廣東人移民與講英語的子女之間溝通；Stephanie Lieu的母親被診斷出癌症，這筆獎學金將有助減輕她和家人的負擔，使她繼續追求商業和計算機方面的夢想；Elizabeth Vuong在槍擊案發生後，與國會議員趙美心合作起草由學生發起的反槍枝暴力法案H.Res.1076。

前美國加州眾議員伍國慶（Mike Eng）擔任當晚典禮司儀，AYC副理事董事長楊安利律師，AYC社區顧問阮桂銘擔任開場嘉賓。其他來賓還包括聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding），聖蓋博市議員Denise Menchaca，聖蓋博警局隊長Edwin Brock等。

聖蓋博 移民家庭 槍擊

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