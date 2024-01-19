2024年世界必遊城市 巴沙迪那榜上有名

根據紐約時報報導，2024年必去的世界旅遊目的地排行榜，巴沙迪那是加州唯一入榜城市，排名第40。圖為該市玫瑰花車遊行。（Pasadena網頁）

福斯電視台FOX 11電視台報導，根據紐約時報報導，2024年必去的世界旅遊目的地排行榜，南加州 巴沙迪那（Pasadena）是加州唯一入榜城市，排名第40。

巴沙迪那入選原因如下：

一進城，巴沙迪那的自然景觀一覽無遺，也許是乘坐在洛杉磯 大都會交通局（LA Metro）剛剛開通的區域連接地鐵線（Regional Connector），可從長堤（Long Beach）的沙灘上一路抵達玫瑰碗（Rose Bowl）體育場看台。聖蓋博山（San Gabriel Mountains）像森林王冠一樣俯視著巴沙迪那，在洛杉磯國家森林內，森林、山谷、瀑布環繞的步行和自行車道比比皆是。

綠樹成蔭的市中心非常適合漫步，城市內擁有充滿活力的主街道，附近是諾頓西蒙博物館 （Norton Simon Museum），博物館雕塑花園的靈感，來自莫內（Monet）的吉維尼（Giverny）廣場。榮獲東尼獎（Tony Award）的巴沙迪那劇院（Pasadena Playhouse）提供嚴肅的戲劇與青少年節目。

蓋蒂博物館（Getty museum）計畫之一，PST Art今年將在巴沙迪那博物館和藝術中心舉辦展覽。若想補充能量，可嘗試創新的餐廳Bar Chelou（其名字在法語中的意思是怪異），還有許多特殊的亞裔餐廳，尤其是受粵菜影響的Colette等。