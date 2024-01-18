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安大略機場 旅客數量連2年超疫前

記者啟鉻／安大略報導
南加州安大略國際機場2023年旅客量較2022年增長12%，旅客總數達到640萬人，是連續第二年超越疫情前水平。（ONT提供）
南加州安大略國際機場2023年旅客量較2022年增長12%，旅客總數達到640萬人，是連續第二年超越疫情前水平。（ONT提供）

加州內陸帝國安大略國際機場（ONT，安大略機場）16日宣布，2023年旅客量較2022年增長12%，總計旅客數量達到640萬人，持續在疫情後的旅客增長勢頭。不過，機場貨運量下降了11.8%。

這是安大略機場連續第二年旅客數量超越疫情前水平，比2019年增加近85萬名旅客，比2022年多了近70萬名旅客。ONT指出，12月單月旅客量達到55萬1000人，其中國內旅客50萬8002人，國際旅客4萬3159人。

在貨運方面，機場報告顯示，12月總貨運量下降12.5%，達到7萬9774噸。整年貨運量下降11.8%。機場管理局指出，這一現象與全球經濟趨勢保持一致。

儘管在貨運方面面臨挑戰，但機場在旅客滿意度方面取得了巨大成功。根據J.D. Power 2023北美機場滿意度研究，安大略國際機場在中型機場中排名第三。這項研究評分表現在六個方面，包括航站樓設施、機場到達/離開、行李領取、安檢、辦理登機/托運行李以及飲食和零售等。

除了滿意度調查，機場在2023年還迎來了一項重要的里程碑，即全球入境預檢中心的開業。該中心位於Diane Feinstein國際航站樓，是繼洛杉磯和聖地牙哥國際機場後，南加州機場開設的第三個入境預檢登記中心。全球入境預檢是由聯邦海關機構管理的項目，為經過預先批准的低風險旅客提供快速通關進入美國服務，通過使用自動通關設施，這些旅客可以避開通常在海關入境點經常遇到的長隊，實現更為便捷的入境體驗。

安大略國際機場作為南加州的主要門戶，一直以來致力於提供高效、安全的航空服務。機場擁有現代化的航站樓設施，為旅客提供舒適、便利的候機區域。該機場以其出色的運營和服務品質在行業中享有盛譽，成為旅客首選的航空門戶之一。

加州 南加 疫情

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