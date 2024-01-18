我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

台灣30家新創公司 來洛城路演

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
TTA自2018年成立以來，一直致力於推動台灣科技新創企業參與全球市場，特別是每年的CES展會後探索美國市場的機會，今年首次將活動帶到洛杉磯，凸顯台灣新創在技術創新和市場適應性方面的強勢。（駐洛杉磯經文處科技組提供）
TTA自2018年成立以來，一直致力於推動台灣科技新創企業參與全球市場，特別是每年的CES展會後探索美國市場的機會，今年首次將活動帶到洛杉磯，凸顯台灣新創在技術創新和市場適應性方面的強勢。（駐洛杉磯經文處科技組提供）

中華民國國家科學委員會所屬的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA）13日在巴沙迪那（Pasadena）的藝術中心設計學院（Art Center College of Design）成功舉辦路演活動「TTA Roadshow at LA」，特邀南加州的主流創業投資、投資人等參與，更有來自台灣的30多組科技新創團隊，與投資者進行面對面交流，並現場呈現業務簡報，為他們在未來的投資合作中創造先機。

洛杉磯台北經文處科技組組長陳嘉元表示，這是台灣團隊首次在洛杉磯舉辦這樣規模的活動。除了可以提升台灣新創團隊與美國當地主流的互動，加深對台灣深厚科技研發實力的認識。此外，他們也希望透過這種交流，持續推動科技領域的發展動能，促進台灣科技產業的長遠進步。

陳嘉元指出，全世界都已認識台灣在科研領域的能力。他認為，與當地創投和加速器建立聯繫尤為重要，尤其是在如美國這樣的大市場。他還強調，新創公司需要有一個全球視野的市場計畫 ，以滿足國際市場的需求。陳嘉元認為，這些團隊涵蓋多種技術領域，如聲音AI和數位音樂等，展現台灣在科技創新上的實力。

TTA資深總監許欣琦（Betty Hsu）說，TTA每年都會帶領台灣的科技新創企業參與世界各地的活動，尤其是每年1月的CES消費電子展。許欣琦提到，CES結束後，TTA希望這些新創團隊能夠探索更多美國市場的機會，今年是他們首次來到洛杉磯。她發現洛杉磯是一個充滿活力的新創和風險投資中心，是一個極好的機會。

談到洛杉磯市場的機會，許欣琦指出，TTA已連續七年參加CES，並探索美國市場。過去，TTA主要關注科技重鎮，如矽谷，但近年來轉向數位領域的發展。在洛杉磯，她發現金融科技（Fintech）、娛樂和數位領域的新創團隊特別受到歡迎，來自台灣的新創企業在這次活動中獲益匪淺。

談及台灣新創的優勢，許欣琦強調，台灣新創的技術含量高，且能迅速應對市場需求並在各領域進行轉換。她還提到，對於新創團隊來說，重要的是要準備好技術並能清晰地向國際市場介紹。TTA的角色是作為一個幫助台灣新創在國際上建立聯繫的平台，通過組織交流活動和邀請當地的風險投資者及企業，促進新創與潛在投資者和合作夥伴之間的匹配。

投資 洛杉磯 CES

上一則

舞在新年夜舞台劇 延至6月演出

下一則

房屋安全係數超過13點 屬高危需加固

延伸閱讀

NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗

NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗
NBA／快艇新主場2024啟用 將主辦2026明星賽與洛杉磯奧運籃球

NBA／快艇新主場2024啟用 將主辦2026明星賽與洛杉磯奧運籃球
北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%
洛城新語／「中性立法」應更深層

洛城新語／「中性立法」應更深層
洛杉磯港貨運量 連5月增長 12月同比增2.5%

洛杉磯港貨運量 連5月增長 12月同比增2.5%
洛城華人看台大選／劉青:中國惠台沒有效果

洛城華人看台大選／劉青:中國惠台沒有效果

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕