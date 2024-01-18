台灣30家新創公司 來洛城路演

TTA自2018年成立以來，一直致力於推動台灣科技新創企業參與全球市場，特別是每年的CES展會後探索美國市場的機會，今年首次將活動帶到洛杉磯，凸顯台灣新創在技術創新和市場適應性方面的強勢。（駐洛杉磯經文處科技組提供）

中華民國國家科學委員會所屬的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA）13日在巴沙迪那（Pasadena）的藝術中心設計學院（Art Center College of Design）成功舉辦路演活動「TTA Roadshow at LA」，特邀南加州的主流創業投資 、投資人等參與，更有來自台灣的30多組科技新創團隊，與投資者進行面對面交流，並現場呈現業務簡報，為他們在未來的投資合作中創造先機。

洛杉磯 台北經文處科技組組長陳嘉元表示，這是台灣團隊首次在洛杉磯舉辦這樣規模的活動。除了可以提升台灣新創團隊與美國當地主流的互動，加深對台灣深厚科技研發實力的認識。此外，他們也希望透過這種交流，持續推動科技領域的發展動能，促進台灣科技產業的長遠進步。

陳嘉元指出，全世界都已認識台灣在科研領域的能力。他認為，與當地創投和加速器建立聯繫尤為重要，尤其是在如美國這樣的大市場。他還強調，新創公司需要有一個全球視野的市場計畫 ，以滿足國際市場的需求。陳嘉元認為，這些團隊涵蓋多種技術領域，如聲音AI和數位音樂等，展現台灣在科技創新上的實力。

TTA資深總監許欣琦（Betty Hsu）說，TTA每年都會帶領台灣的科技新創企業參與世界各地的活動，尤其是每年1月的CES 消費電子展。許欣琦提到，CES結束後，TTA希望這些新創團隊能夠探索更多美國市場的機會，今年是他們首次來到洛杉磯。她發現洛杉磯是一個充滿活力的新創和風險投資中心，是一個極好的機會。

談到洛杉磯市場的機會，許欣琦指出，TTA已連續七年參加CES，並探索美國市場。過去，TTA主要關注科技重鎮，如矽谷，但近年來轉向數位領域的發展。在洛杉磯，她發現金融科技（Fintech）、娛樂和數位領域的新創團隊特別受到歡迎，來自台灣的新創企業在這次活動中獲益匪淺。

談及台灣新創的優勢，許欣琦強調，台灣新創的技術含量高，且能迅速應對市場需求並在各領域進行轉換。她還提到，對於新創團隊來說，重要的是要準備好技術並能清晰地向國際市場介紹。TTA的角色是作為一個幫助台灣新創在國際上建立聯繫的平台，通過組織交流活動和邀請當地的風險投資者及企業，促進新創與潛在投資者和合作夥伴之間的匹配。