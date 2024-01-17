台灣工研院AI、機器人 現身CES 吸引國際大廠關注

工研院開發「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」受到廣泛關注，許多廠商認為結合生成式AI的模擬技術，有望顛覆未來產線作業。（工研院提供）

美國消費性電子展（CES 2024）於美西時間12日閉展，在台灣經濟部、文化部支持下，工研院今年展出十項引人注目的創新技術，包括AI 人工智慧、機器人、數位健康、運動科技等，吸引美聯社（AP）、USA Today、英國BBC、日本電視台（Nippon TV）等全球知名媒體的關注報導，其中「RoboTwin：元宇宙 智慧工廠模擬平台」以生成式AI的模擬技術最引人矚目，被視為能改變未來產線作業的領先方案。

另外，「車載擴增實境互動智慧窗」吸引英國BBC新聞的科技專題節目Click，主持人Lara Lewington對該技術的即時虛擬顯示互動體驗表示驚艷，國際品牌車廠Toyota、Honda、Hyundai，及Meta、Samsung、Panasonic、LG等大廠也紛紛前來洽詢。

根據大會統計，今年CES展會吸引全球150個國家、超過4,000間參展商。工研院十項創新技術在四天展期內吸引逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，其中包括科技巨頭Apple、Amazon、Google、Meta、Netflix、Nvidia、Microsoft、Tesla等知名公司。

工研院CES攤位現場「高擬真3D互動系統」吸引來自Yahoo的參觀者現場體驗生成式AI的數位分身技術。（工研院提供）

今年，工研院以AI為核心主軸，展出包括智慧工廠、照片和影像生成、音樂分析和認知檢測等創新應用，成功吸引眾多廠商洽詢。其中「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」以生成式AI打造智慧工廠，自動生成高度逼真的圖像資料庫，將模擬工廠融入實際操作，引起了來自不同領域的專家對此技術的應用潛力感到振奮。參訪廠商Mitsubishi Electrict表示：「在短鏈製造和遠距工作趨勢下，這項技術解決跨國產線彈性維修的需要」。

工研院「車載擴增實境互動智慧窗」創新應用，吸引Toyota、Honda、Hyundai等多國際車廠前來洽詢。（工研院提供）

另外，「快拆式關節機器人」因符合時下協作型機器人市場需求，吸引南韓協作型機器人的領導廠商Doosan代表洽詢。他們認為工研院這項技術可自由組裝，在市面上很少見，簡易拆卸且便利攜帶，非常方便。此外，知名的醫療機械人、達文西手術系統製造廠商Intuitive Surginal也前來洽詢，認為此技術未來在醫療手術應用上也具備很大的潛力。

工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定「2035技術策略與藍圖」作為研發方向，厚植人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、與智慧感測等四大智慧化致能技術，同時深化跨領域合作優勢，推進產業經濟與社會永續發展，以加強國際競爭力。工研院在展會後也持續線上洽談服務，詳情請洽工研院CES 2024主題網站：https://event.itri.org/CES2024/。