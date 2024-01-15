洛縣將補助 改善老人、慢性病患住宅護理設施

洛杉磯 縣心理健康局（LACDMH）、洛杉磯縣發展管理局（LACDA）以及「卓越角落」（Brilliant Corners）日前宣布，將聯手推出「社區關懷擴展保護資本項目補助計畫」（Community Care Expansion Preservation Capital Projects Grant Program）的新計劃，為洛杉磯縣內老年人住宅以及慢性病患者住宅提供體質改善的財政支援，合格的設施將有機會獲得至少五萬元的補助金。

這項計劃的資金來源為加州 議會的AB172法案，擴大加州的住宅和護理服務系統，提升治療效果，並預防無家可歸現象或不必要的長期機構化。在洛杉磯縣，此計劃將利用高達5550萬元資金，加上LACDMH提供的1120萬元心理健康服務法案資金，總計達到6670萬元，支持需要關鍵維修的持牌住宅護理設施，以防止設施因未達到許可證標準或健康/安全問題而被迫關閉。

LACDA將代表縣政府負責管理和實施該計劃，並與卓越角落合作。卓越角落將運用從西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai）獲得的資金，用以評估申請者的資本改善需求。

洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，這筆補助資金將助力許多住宅護理設施進行重要的修繕和升級，從而避免因設施關閉導致居民無家可歸的風險。而洛杉磯縣政委員會一致通過了韓珍妮與同僚蘇麗絲 （Hilda L. Solis）聯合動議，接受州資金來實施這一補助計劃。蘇麗絲指出，這個補助計劃是洛杉磯縣致力於為底層居民提供穩定居所的又一步。當設施缺乏維修或升級的資金時，它們的單位和床位數量就會面臨風險，因此這項計劃對於減少無家可歸現象具有重要意義。

「卓越角落」首席執行官皮克爾（William F. Pickel）也表示，這個計劃對於穩定住宅護理場所的供應具有獨特的價值，這是住房支持系統中一個關鍵且經常被忽視的部分，展現了公私部門合作的重要性。

該補助申請門戶將於2024年1月22日開放，持續六周至3月4日關閉。另將於1月17日和1月29日提供有關資格和申請過程的培訓。欲了解更多信息或申請，可訪問官方網站 https://www.ccecp.org/。