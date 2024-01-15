洛警局推動夢想生擔任警察 全職可攜槍枝

洛杉磯警察局正積極推動一項新政策，允許非公民DACA受益人成為全職警官並攜帶槍枝。（abc7電視台）

洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）近日表示，該局正在積極推動一項新政策，以允許非公民「童年入境暫緩遣返計畫」（DACA）受惠者，即夢想生 (Dreamer)受益人擔任警察並全職攜帶槍枝。加州 已通過法律，賦予非美國公民 擔任警察的權利。

摩爾在警政委員會議上說明，洛杉磯警察局可能是加州首個進行這項改革的機構。DACA計畫始於2012年歐巴馬（Obama）政府時期，允許某些幼年被帶至美國的無證移民申請暫緩遣返並獲得工作許可。移民組織如墨西哥北美聯合會（COFEM）對此措施表示支持。COFEM的莫雷諾（Francisco Moreno）表示，許多夢想生希望成為社會的正式成員，他們的忠誠和優異表現已得到證明。

然而，聯邦法律對夢想生持有槍枝設下限制：他們只能在執勤時攜帶警察配發的武器，而不能將武器帶回家。摩爾表示，警局正研究如何將下班時間納入工作範疇，以確保夢想生在擁有及使用部門槍枝方面，比照其他警員相同的措施。此外，關於非公民逮捕公民的問題，以及夢想生若失去合法身分將會面臨的情況，也是需要考慮的重點。莫雷諾指出，許多DACA學生或來自包含美國公民在內的混合身分家庭，他們對社區環境熟悉，能夠有效維護法律。

警政委員會已批准初步修改，允許夢想生攜帶槍枝。目前系統中的一些DACA招募人員有望於春季加入警局。要實現這一政策變更，可能需要數月時間進行重大調整。