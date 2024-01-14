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迎春年節展／秧歌+肚皮舞…南加兩舞團同台獻技

記者子為／蒙特利公園市報導
周翔率兩舞團獻舞年節展，上圖為藍月亮肚皮舞團，下圖為內陸芳華舞團。（受訪者提供）
周翔率兩舞團獻舞年節展，上圖為藍月亮肚皮舞團，下圖為內陸芳華舞團。（受訪者提供）

世界日報2024年的迎春年節展，將於1月27日至28日在蒙市舉辦，和世界日報合作過十多年的舞者周翔（Michelle），將帶領兩個舞團，為觀眾獻上融貫中西、精彩紛呈的舞蹈大秀。

根據周翔介紹，此次年節展，她將再次帶領藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance Company）和內陸芳華兩個舞團獻舞。藍月亮肚皮舞團是南加的華人肚皮舞團，成員來自中港台三地，有豐富的表演和參賽經驗。內陸芳華舞團則專攻民族舞，團內不乏專業舞者，出席過南加各種藝術節。

其中，內陸芳華舞團將帶來兩隻中國舞蹈，一隻是東北秧歌，舞者會身穿東北大紅襖，運用手帕當道具，呈現豐富的視覺。另一支舞蹈是膠州秧歌「九兒」，音樂優美蕩漾，會運用到道具扇子，適合展現中國年味。

藍月亮肚皮舞團會帶來一隻新舞「Breaking Free」，這是肚皮舞界的知名曲目，會運用到道具長扇，在隊形上也有豐富的編排，給觀眾美輪美館體驗。另外還會帶來一隻雙人舞，屬於埃及大眾歌舞（Sha'abi），該舞蹈音樂更歡快，同時還有一段鼓舞，兩位表演者會有很多互動。

周翔表示，舞團隊新年有許多期待，其中一大計劃是在10月舉辦舞團紫蝶舞展，因為平時出來表演更多是團體舞，舞展能給學生一個跳獨舞的機會，讓他們有機會跳出自己的風格。同時，舞團希望能邀請到更多洛杉磯的知名舞者一同表演，交流切磋技藝。

南加 世界日報 洛杉磯

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