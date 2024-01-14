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寵物周邊商品熱賣 市場前景看好

記者啟鉻／洛杉磯報導
爬蟲展寵物蟒。（記者啟鉻／攝影）
爬蟲展寵物蟒。（記者啟鉻／攝影）

全美未來寵物市場前景如何？根據PetFood Industry雜誌日前發布調查報告，未來幾年寵物產業還要強勁增長。這些增長方面主要包括寵物有機食品、保健品及寵物醫療等。

影音來源：記者啟鉻

報告指出，疫情期間，即2020年和2021年，對美國寵物產業來說是繁榮一年，兩年的銷售額分別增長9.8%和13.7%。而在2022年，寵物食品銷售增長9%，原因與高通膨有關。雖然寵物食品價格上漲，但寵物主人仍採取各種辦法滿足寵物需要。分析師預測，在2027年前，有關寵物產業的所有部門，都將持續發展，銷售額預計將超過1900億元。

龜類寵物。（記者啟鉻／攝影）
龜類寵物。（記者啟鉻／攝影）

寵物專欄撰稿人Josh Howarth強調，未來寵物產業將蓬勃發展，有關寵物商品的電子商務興起，推出新寵物科技產品，還有向寵物高級有機食品轉變等，更加促成這一行業向高階進步。全美家庭寵物擁有率持續上升，成年人延遲組建家庭，前往當地動物收容所領養寵物等，都會促進寵物業發展。千禧一代成為最大的寵物擁有族群，新的寵物偏好和需求，對整個寵物產業帶來發展新格局。

他進一步指出，在過去25年間，寵物產業蓬勃發展。目前有超過630種不同品牌寵物食品在市場銷售，而推動寵物產業不斷發展的背後動力是科技。未來五年，寵物產業年綜合增長率是6%。

Howarth表示，未來人們將更加重視寵物健康和照護。隨著預防醫學、遠程醫療和例行護理變得更加方便，寵物醫療正蓬勃發展。

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