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內蒙代表團逾60人訪洛城 促進經貿交流

記者張宏／洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領事郭少春夫婦（右二和右三）和美國內蒙古總商會會長于忠霞（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領事郭少春夫婦（右二和右三）和美國內蒙古總商會會長于忠霞（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）

內蒙古自治區政協副主席安潤生帶領60多人來到洛杉磯，7日和8日與美國內蒙古總商會聯合舉辦「內蒙古（美國）貿易展洽會」，希望藉此機會促進企業經貿交流，拓展貿易渠道。

內蒙古自治區代表團一行60多人來到洛杉磯，7日受到本地政界、僑界歡迎。（記者張宏...
內蒙古自治區代表團一行60多人來到洛杉磯，7日受到本地政界、僑界歡迎。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事郭少春夫婦出席活動。郭少春表示，內蒙古位於中國北部邊疆，擁有草原、森林、沙漠等多種自然風貌和野生動植物及稀有礦產。內蒙是多民族聚居地區，多元文化交融形成豐富人文環境。近年來，內蒙古大力發展現代農牧業和綠色能源產業，不斷擴大對外開放水平。

聯邦眾議員趙美心（右二）接受內蒙古自治區政協副主席安潤生（左二）贈送的禮物。（記...
聯邦眾議員趙美心（右二）接受內蒙古自治區政協副主席安潤生（左二）贈送的禮物。（記者張宏／攝影）

他說，中美關係基礎在民間，活力在地方，增進兩國人員交流，激發地方交往活力，符合雙方共同利益。近日中國已全面取消赴華簽證申請預約，減免簽證費用等，中領館還為赴華商務企業提供便利和綠色通道。展望2024年，中領館和各界一道，以落實兩國元首舊金山會晤為引領，繼續推動中美關係不斷發展，希望大家多去中國走走，為促進中美地方合作和民間友誼作出貢獻。

安潤生表示，這次代表團涵蓋內蒙古工商聯主席，內蒙古自治區貿促會會長，一級巡查員，銀行行長、鄂爾多斯市副市長等領導及企業家代表60多人，大家萬里迢迢來到洛杉磯，內蒙古和洛杉磯淵源深厚，1998年洛杉磯縣和內蒙古呼和浩特市建立友好關係，2000年加州也和內蒙古自治區建立區域友好合作關係。

內蒙古自治區一行60多人來到洛杉磯，7日和8日美國內蒙古總商會聯合舉辦「內蒙古（...
內蒙古自治區一行60多人來到洛杉磯，7日和8日美國內蒙古總商會聯合舉辦「內蒙古（美國）貿易展洽會」。（記者張宏／攝影）

加州作為美國經濟人口第一大州，長期和中國保持友好合作關係，雙方在經貿領域展開深層次交流。中國從加州進口大量奶製品、堅果和水果等，內蒙古橫跨多個省市地區，被稱為草原絲路，是古代絲綢之路重要組成部分。內蒙地大物博、資源豐富，不僅是糧倉、肉鋪和奶罐，且當地新能源產業表現亮眼。2023年年初，內蒙舉辦中美進出口商品線上採購，希望新的一年，雙方能有更多經貿往來。

洛杉磯 加州 中領館

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