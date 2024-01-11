我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

工研院攜手台科技公司 搶3D商機

洛杉磯訊
工研院發展虛實融合的互動體驗，在美國消費性電子展（CES 2024），攜手車用LED模組大廠聯嘉光電推出「高擬真3D互動系統」，搶攻3D娛樂商機。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、工研院院長劉文雄、聯嘉光電董事長黃國欣及聯嘉光電總經理黃昉鈺。（工研院提供）
工研院發展虛實融合的互動體驗，在美國消費性電子展（CES 2024），攜手車用LED模組大廠聯嘉光電推出「高擬真3D互動系統」，搶攻3D娛樂商機。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、工研院院長劉文雄、聯嘉光電董事長黃國欣及聯嘉光電總經理黃昉鈺。（工研院提供）

工研院宣布於CES大展上宣布攜手車用LED模組大廠聯嘉光電推出「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」搶攻3D娛樂商機；與記憶體大廠威剛科技轉投資的光陣三維科技推出「智慧可攜式虛實互動高球模擬器-IGolfPutter 」，進軍運動科技市場，展現工研院符合全球最新趨勢的3D顯示、AI人工智慧等技術，驚豔全場。

NVIDIA、Meta、微軟等國際大廠積極打造新世代虛擬生態系，工研院在經濟部產業技術司的補助下也持續發展虛實融合的互動體驗，於美國消費性電子展（CES 2024）開展首日舉行兩場合作儀式。

美國消費者技術協會（CTA）市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院今年的展品非常精彩，各個展品都符合科技的趨勢，像CES 2024發表的主要趨勢有AI、永續及包容，在工研院的攤位都看得到。

例如有AR元素的「RoboTwin元宇宙智慧工廠」讓使用者進入模擬工廠操作，遠端解決問題，節省時間及成本，益於中小企業，是永續跟AI實際應用的絕佳範例。而生成式AI應用的技術，包括「毛孩相機」、「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」也都非常有趣，非常高興工研院自2017年就開始參與CES，很開心有工研院科技創新機構持續參加，並看到工研院最新的產品。

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，今年工研院第8次參與，參展CES有兩大目的，一是讓工研院登上世界舞台，二是讓工研人放眼世界，掌握最新科技趨勢，透過CES這國際舞台找到更多元的合作契機，包括潛在投資者、技術授權、創投資金等。

工研院長期深耕智慧顯示互動技術，此次攜手聯嘉光電，打造智慧顯示互動新體驗，完善台灣、美國、歐洲的多元產品線布局；同時，看準傳統運動產業朝科技化發展已成不可逆趨勢，因此結盟威剛科技、光陣三維，透過技術創新、通路奧援，帶動智慧高球更能走入家家戶戶中，搶攻運動科技國際市場，值得一提的是，工研院「智慧可攜式虛實互動高球模擬器- IGolfPutter」，日前才剛獲得Forbes雜誌評點為CES 2024重點展品。

除了合作儀式的盛況外，開展首日工研院展場也引起高度關注，吸引外國媒體駐足，高爾夫專業新聞平台Golf Tics 記者Jeremy Townsend 更親自到現場體驗「智慧可攜式虛實互動高球模擬器-IGolfPutter」，讚賞實境體驗與揮竿的數據偵測技術，很符合現代人期待遠距運動的需求。「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」」的創新研發也深獲許多參展人士青睞，包括：Google、Netflix等知名企業代表前來體驗，對於結合即時生成人物的研發非常感興趣，看好隨著數位AI的演進，可以結合許多應用。

CTA市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院...
CTA市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院展品符合CES 2024發表主要趨勢AI、永續及包容，非常精彩，體會「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」後開心與其生成人像合影。（工研院提供）

CES AI 投資

上一則

「永恆加州」開發案遭反對 股東不擔心

下一則

州府節約用水提案 學者批難執行

延伸閱讀

沃爾瑪首次參展CES發布AI工具 方便消費者快速搜尋商品

沃爾瑪首次參展CES發布AI工具 方便消費者快速搜尋商品
台灣工研院 CES展秀運動科技

台灣工研院 CES展秀運動科技
CES展電動車也來爭豔 本田、現代、VinFast跨洋秀設計

CES展電動車也來爭豔 本田、現代、VinFast跨洋秀設計
CES／華碩全新電競手機ROG PHONE 8 強打AI功能

CES／華碩全新電競手機ROG PHONE 8 強打AI功能
CES／微星展示全新AI-Ready高效能筆電

CES／微星展示全新AI-Ready高效能筆電
華碩CES發表全系列電競新品 電競NB強打AI應用

華碩CES發表全系列電競新品 電競NB強打AI應用

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光