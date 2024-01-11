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蒙市槍案倖存者 慈善募款紀念罹難好友

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
Arcadia Donuts以Andy名義訂製半打甜甜圈，售價7.3元。（記者邵敏／攝影）
Arcadia Donuts以Andy名義訂製半打甜甜圈，售價7.3元。（記者邵敏／攝影）

震驚全美的蒙市槍案發生已近一年，11死9傷的慘劇讓人難以走出傷痛陰影。親歷者Shally日前在經營的甜甜圈店，舉辦一日慈善募款，紀念被槍案奪去生命的好友Andy高，表示大家一直都在想念他。

Shally和丈夫Francois Ung共同擁有亞凱迪亞甜甜圈（Arcadia Donuts），該店1月10日（周三）發起慈善募款活動，以Andy名義特別訂製半打甜甜圈，售價7.3元，並表示捐出當日全部銷售額，以緬懷槍案死難者Andy高。

72歲的高裕倫（YuLun Kao，音譯）來自台灣，也叫Andy高，槍案發生時，他和舞伴Shally當時都在現場，兩人一起躲在桌子底下，但Andy沒有逃過這場劫難。據悉，Andy會跳各種國標舞，生前幾乎每天都跳舞，他不僅熱愛舞蹈，也喜歡寫作，為人熱心，經常教大家一起跳舞。

Shally刻意選擇1月10日作為活動舉辦日，她說這一天是Andy的生日，往年朋友們都會聚在一起為Andy慶祝生辰，如今故人已遠去，Shally希望以這種方式，懷念相交15年的好友。「Andy是個好人，我們常常一起吃飯、跳舞、聚會、參加各種活動」。Shally說，槍案發生一年來，她一直很想念Andy，「當我去到一些地方時，就會想起舊日時光，這份友情一直在」。

Shally的丈夫Francois Ung表示，「Andy如果還活著，今天就是他的73歲生日，每年生日Andy都會邀請朋友參加，我們就像他的家人，這家甜甜圈店也有屬於他的一份功勞。」

Shally已經重新回到舞池，她說跳舞能開心一些，不要想太多悲傷的事。她提到最初害怕看心理醫生，不願別人提起槍案，後來開始看心理醫生後，已慢慢成為習慣，每個月都會去看，「雖說現在還沒有完全走出陰影，但一直在 努力中。」

10日甜甜圈店舉辦慈善募款活動，當日銷售所得將全數贈予蒙市互助希望中心(MPK Hope)。Shally希望在紀念好友Andy同時，以實際行動鼓勵大家為社區盡一份力。

華埠服務中心（CSC）推廣主任Elyse Hwu介紹，槍案發生後，CSC聯合多家社區單位，共同組成蒙市互助希望中心（MPK Hope），甜甜圈店捐贈一天銷售額的活動非常有意義，MPK Hope會將捐贈款使用在心理健康活動。Elyse同時指出，「最近我們舉辦國標舞活動，鼓勵大家不要害怕，重新出來參加活動，這些活動都會出現Andy高的名字，希望大家能記住他」。

華埠服務中心心理諮詢部門主任阮妮娜(Nina Loc)表示，MPK Hope成立至今，提供許多不同服務，包括個人心理輔導、團隊活動等，幫助大家走出槍案帶來的負面影響，重新回到正常生活，「每個人的心理創傷都不相同，因此需要用不一樣的方式幫助他們」。

Arcadia Donuts 1月10日發起慈善募款活動。（記者邵敏／攝影）
Arcadia Donuts 1月10日發起慈善募款活動。（記者邵敏／攝影）
甜甜圈10日全部銷售額贈予蒙市互助希望中心。（記者邵敏／攝影）
甜甜圈10日全部銷售額贈予蒙市互助希望中心。（記者邵敏／攝影）

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