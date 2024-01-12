蘇麗絲為邊緣人發聲 要當勞工後盾

從勞工部部長到洛縣縣政委員，蘇麗絲一直致力於為勞工發聲。（受訪者提供）

從加州州議會議員、聯邦眾議員 到美國勞工部 長，再到如今的洛縣縣政委員，作為美國政壇傑出人物，蘇麗絲 不斷透過她成長過程中收穫的價值觀和經驗，塑造她的領導力。

蘇麗絲成長在聖蓋博谷地區，父母都是墨西哥移民工人，自幼目睹移民及工人家庭面臨的困境。父親教導她追求自己想要的改變，而她也成功做到了。蘇麗絲是家裡第一個大學畢業生，並成為第一位拉丁裔加州參議員，更在2001年選上聯邦眾議員。在擔任聯邦眾議員期間，她致力於解決環境問題和經濟不平等問題。她說，「我覺得社區需要一個紮根於社區並了解癥結所在的人。」

在歐巴馬（Barack Obama）總統任內，蘇麗絲成為第一位擔任美國內閣成員的西裔女性，以及第一位西裔勞工部長。她優先考慮工人安全和公平勞動實踐，在實施保護工人權利的政策方面發揮了重要作用，例如，建立預防工資盜竊的措施以及完善工作場所的健康安全法規。

卸任勞工部長後，蘇麗絲返回家鄉洛杉磯，又當選洛縣縣政委員會第一區委員，至今近十年。她表示會繼續為她所代表的社區而奮鬥，特別是迎接疫情後的各種挑戰。蘇麗絲指出，疫情將社會差距暴露無遺，包括民眾對住房、食物和教育等方面的不安全感。她能感受到民眾對這些不安全感的憤怒，也因此看到了改變的必要性，她和洛縣縣政委員會持續追求更好的改變。

蘇麗絲接受採訪時說：「我之所以從政是為了向一些缺乏服務的社區提供更多服務，不僅針對拉丁裔，還包括亞裔、非裔、移民、老年人及生活在貧困線以下的人們…我們是他們最後的安全網，我認為這非常有影響力，也非常重要。」