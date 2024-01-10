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世報年節展╱北舞高老師舞社 要High翻全場

記者張宏/洛杉磯報導
北舞高老師舞社去年在奇諾成立，目前有學生一百多人，包括成人和孩子。（高倩提供）
北舞高老師舞社去年在奇諾成立，目前有學生一百多人，包括成人和孩子。（高倩提供）

2024年世界日報蒙市迎春年節展將於1月27日（周六）上午10時至晚間9時和28日（周日）上午10時至晚間7時封街廟會迎新春，今年年節展表演節目豐富，來自北舞高老師舞社將帶來韓國天團BlackPink的舞蹈，High翻全場。

北舞高老師舞社的指導老師高倩（Jean Gao）畢業於北京舞蹈學院編導系（現代舞專業），從事舞蹈事業20餘年。她表示，耳聞世界日報年節展已久，這次通過朋友推薦，第一次參加，感覺非常期待。她會帶著12個學生一起表演兩個節目，學生大部分是9歲-13歲的孩子。兩個舞蹈都是K-pop，一個是BlackPink的Flower，第二個是芭蕾舞和BlackPink的K-pop舞蹈結合，將舞蹈融合流行元素，相信現場會很熱鬧。

高倩表示，她在美國從事10年的舞蹈教學，她的舞蹈學校去年在奇諾成立，目前有學生一百多人，包括成人和孩子。主要教授芭蕾舞，流行舞，中國舞、爵士舞等多種舞蹈供大家選擇。教學特色是教師團隊比較年輕，同時今年開始成為紐約三大芭蕾團的南加考級點，也是當地第一家。這個考級點授權，需要老師學習和通過考試才能帶著孩子一起。

高倩現擔任美國好萊塢文化傳媒集團演藝培訓中心舞蹈總監，曾擔任廣東省中山市青少年活動中心舞蹈總監， 北京東方國際影視藝術教育中心舞蹈老師，美國Liya dance舞蹈老師，擁有豐富的編舞及教學經驗。

今年年節展表演節目豐富，來自北舞高老師舞社將帶來韓國天團BlackPink的舞蹈...
今年年節展表演節目豐富，來自北舞高老師舞社將帶來韓國天團BlackPink的舞蹈，High翻全場。（高倩提供）
主要教授芭蕾舞，流行舞，中國舞、爵士舞等多種舞蹈供大家選擇。（高倩提供）
主要教授芭蕾舞，流行舞，中國舞、爵士舞等多種舞蹈供大家選擇。（高倩提供）

世界日報 南加 好萊塢

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