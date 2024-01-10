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傳統戲曲、毛筆繪畫…漢庭頓圖書館1/14體驗中國文化

記者朱敏梓╱聖瑪利諾市報導
漢庭頓圖書館展出「芥子園畫傳」。（Huntington Library）
漢庭頓圖書館展出「芥子園畫傳」。（Huntington Library）

位於洛杉磯縣聖瑪利諾市的漢庭頓圖書館（The Huntington Library）保留許多國家的特色和文化，例如中國蘇式園林，一直以來深受華人的喜愛。在即將到來的1月14日，漢庭頓圖書館中國園林內將舉辦中國傳統文化體驗活動，讓大家能夠沉浸式體驗中國傳統文化魅力。

活動分為三部分，首先是中國傳統戲曲表演；昆劇協會將呈現三個傳統的中國昆劇，分別是上午11時的「牡丹亭-遊園」，中午12時「長生殿-小宴」和下午1時的「風箏誤-鷂誤」，領略音樂與戲劇盛宴。第二部分是中國毛筆繪畫，在毛筆繪畫工作坊中，大家將學習並練習16世紀早期的中國毛筆技法，感受中國書法和繪畫以及詩歌的獨特之美。最後則是版畫藝術，版畫工作坊將提供學習木刻印刷技術的機會。參與者可以觀賞展覽中的版畫藝術，使用展覽中展示的木版印刷技術，創作風景藝術品。

活動將從1月14日（周日）上午11時持續至下午2時，在中國園林中的集賢院（Chinese Garden, Court of Assembled Worthies）舉行，活動免費，只需購買圖書館門票即可。無論是藝術愛好者，還是想要了解中國傳統文化的遊客，相信都能在活動中得到難忘體驗。

此外，漢庭頓圖書館還推出「版畫：在中國學習藝術」限時展覽，探討中國17和18世紀出版的繪畫手冊，如何利用創新印刷方法，向近代中國廣大受眾介紹繪畫技巧、歷史和欣賞。16世紀，中國出版商開始創作藝術教育手冊，其中包含大量關於毛筆藝術的歷史和方法彩色繪畫和文字，教導彼時日益壯大的商人階層、畫家和收藏家如何創作和欣賞文人藝術。

展覽主要展示「芥子園畫傳」（Mustard Seed Garden Manual）和「十竹齋書畫譜」（Ten Bamboo Studio Collection）兩本珍貴繪畫手冊，這些畫冊都是首次在美國完整展示。

該展覽截止日期為2024年5月27日。

漢庭頓圖書館 洛杉磯 華人

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