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華人留學生網路微短劇 掀流行

記者邵敏／洛杉磯縣報導
楊天倫創作微短劇「洛杉磯躺平生活」。（楊天倫提供）
楊天倫創作微短劇「洛杉磯躺平生活」。（楊天倫提供）

網路短視頻產業在中國正以前所未有的速度崛起，南加不少留學生也加入微短劇創作。楊天倫拍攝的「洛杉磯躺平生活」，展現在洛杉磯不工作，完全躺平的日子，以平淡生活場景直現主題構想，影片得到廣泛關注。

網路微短劇創作與機遇-青年論壇1月2日在洛杉磯舉辦，由全美中華青年聯合會、洛杉磯華人電影電視藝術家協會等機構主辦，邀請留學生創作者、青年導演作為主講嘉賓，探討留學生如何利用自身優勢，創作微短劇精品。

楊天倫拍攝的「洛杉磯躺平生活」，由6場平淡生活場景串聯：早起、早餐、健身、午餐、海灘、戲院，直觀展現洛杉磯躺平的一天。創作者用一條輕鬆的背景音樂，揉合流水帳的敘事，並採用大量固定鏡頭。他說：「把平淡生活講成一個小故事，並講得完整有趣，是我在短視頻創作時追求的狀態，所有技法最終回歸核心故事。」

楊天倫，網名布魯斯freesoul，查普曼大學(Chapman University)電影專業研究生，在網路平台已擁有超過60萬粉絲。楊天倫在論壇中指出，「我喜歡短片創作的真實感，因為一切內容、 鏡頭源自生活。我希望把生活中的小事趣事、所感所想，用電影視聽語言做成短視頻。」

留學生陳宣舟，網名JC陳教授，河濱加大(UCR)本科畢業後開始拍攝短視頻，半年成功漲粉近50萬。陳宣舟在主題發言時表示，自媒體不僅是傳播快樂的平台，也是找到自我的途徑，他說：「透過與觀眾的互動回饋，更清楚認識自己的價值觀和使命感，自媒體舞台提供展現自我的機會，我在無數點讚和評論中找到真正的自己。」

主修戲劇導演的王朵一，畢業於洛杉磯加大(UCLA)、加州藝術學院(CalArts)，她改編並導演的先鋒抽象版英文舞台劇「南柯記」，成功進行八場演出，受到觀眾熱烈好評。王朵一在論壇中提出，希望自己可以深入了解自媒體和微短劇，「時代洪流向前推進，新興題材正在獲得越來越多的關注，我希望可以嘗試直播表演和微短劇創作。」

洛杉磯華人電影電視藝人協會副理事長任向東表示，微短劇產業聚集一大批具有專業技術造詣、創造力旺盛的留學生創作者，他們熟悉網路大流量的轉換密碼， 同時具有雙語優勢，有能力創作出高品質、並可在海外主流平台傳播的微短劇。

任向東希望華人青年、留學生團隊關注中國網路微短劇市場、發展趨勢，抓住微短劇爆發式成長的「風口」 機會。目前，網路視頻產業正以前所未有的速度崛起，圈內人士預測，中國網路微短劇市場規模五年內將超1000億元人民幣(約141億美元）。

網路微短劇裝作論壇主講嘉賓合影。（主辦方提供）
網路微短劇裝作論壇主講嘉賓合影。（主辦方提供）

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