美國北京聯合會 李相如任新會長

美國北京聯合會新年換屆，李相如（後排右三）當選新任會長。前排右四為常務理事長李紅。（美國北京聯合會提供）

美國北京聯合會近日舉行2024年換屆選舉。李相如律師當選新任會長，邢越、趙世安、張琳琳和王佳當選新一屆副會長。範錚會計師當選財務長、馬知耀當選秘書長。

根據章程，由美國北京聯合會理事會負責推動選舉，常務理事長李紅律師主持換屆工作，選舉過程由不投票和不參選的蔣紅英、孫大衛和苗萌擔任監票和唱票人。

新當選會長李相如來自北京，畢業於北京第二外國語學院。80年代來美國留學，取得美國法學博士學位，是一位專精移民 法的律師。他1992年參加由知名藝術大師丁紹光創辦北京同鄉會，後來該會發展成為北京聯合會，是洛杉磯 最為悠久的大陸新僑社團之一，他希望在任期內繼續和各位執委們共襄盛舉，按照章程開展有益社團和諧、中美民間友好和會員聯誼等工作。

美國北京聯合會創會理事長丁紹光、創會理事栗亞、常務理事長李紅、卸任會長李陽；榮譽會長李立、許紹理、陳勁松、木一兵、夏海倫、徐文聯、姚桂梅；執委邢越、趙世安、張琳琳、王佳、樊小燕、李沅、方麗娜、於淑紅、郝麗霞、範錚、馬知耀分別參加通訊投票 和現場投票。選舉後，美國北京聯合會舉行執委會工作會議並商議新一年工作安排。2024北京聯合會年會慶典定於2月17日舉行。詳情可洽626-534-8408、562-857-8990、626-236-0886。