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洛加大 設免疫科學研究基地

編譯胡立宗／綜合報導
改成實驗園區後的Westside Pavilion預想圖。（取自洛杉磯加大新聞資料）
改成實驗園區後的Westside Pavilion預想圖。（取自洛杉磯加大新聞資料）

洛杉磯加大UCLA）近日正式宣布購入Westside Pavilion商場，這是UCLA 15個月來的第三次大手筆購入校地，70萬平方呎的園區名為UCLA Research Park，未來將成免疫科學與量子科學的研究基地。

校長布洛克（Gene Block）指出，能夠買下Westside Pavilion，仰賴加州政府的5億元補助，其中2億元已經到位，也要感謝前租客Google的協助，才能讓洛杉磯加大在地價合宜的狀況下購入新校區。

州長紐森則在洛杉磯加大的新聞稿中表示，加州本來就是全球創新的基地，從網際網路到人工智慧都發源於此，面對量子運算與免疫科學的無限潛能，UCLA Research Park將能使加州繼續保持領先地位。

負責UCLA Research Park計畫的John Mazziotta，本身也是UCLA Health的執行長。他說，這個校區將能使洛杉磯成為免疫學的矽谷，吸引全球最好的免疫學家前來，一起研發包括人體免疫的相關問題，促成癌症疫苗、免疫不全療法、傳染病治療、器官轉移上的突破。

同時入駐的還有洛杉磯加大量子科學與工程中心（Center for Quantum Science and Engineering）。2018年才成立的中心，接受波音公司（Boeing）與國家科學基金會（National Science Foundation）等的長期資助，也將成為量子躍進計畫Quantum Leap Challenge Institute for Present and Future Quantum Computation的根據地。

除了上述兩個研究單位，基於Westside Pavilion的設計與交通便利性，原來的12間劇院未來也可用於其他學門的展示地，其餘的辦公空間也可做為洛杉磯加大彈性工作的據點。

洛杉磯加大 UCLA 加州

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