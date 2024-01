洛加大 設免疫科學研究基地

改成實驗園區後的Westside Pavilion預想圖。(取自洛杉磯加大新聞資料)

洛杉磯加大 (UCLA )近日正式宣布購入Westside Pavilion商場,這是UCLA 15個月來的第三次大手筆購入校地,70萬平方呎的園區名為UCLA Research Park,未來將成免疫科學與量子科學的研究基地。

校長布洛克(Gene Block)指出,能夠買下Westside Pavilion,仰賴加州 政府的5億元補助,其中2億元已經到位,也要感謝前租客Google的協助,才能讓洛杉磯加大在地價合宜的狀況下購入新校區。

州長紐森則在洛杉磯加大的新聞稿中表示,加州本來就是全球創新的基地,從網際網路到人工智慧都發源於此,面對量子運算與免疫科學的無限潛能,UCLA Research Park將能使加州繼續保持領先地位。

負責UCLA Research Park計畫的John Mazziotta,本身也是UCLA Health的執行長。他說,這個校區將能使洛杉磯成為免疫學的矽谷,吸引全球最好的免疫學家前來,一起研發包括人體免疫的相關問題,促成癌症疫苗、免疫不全療法、傳染病治療、器官轉移上的突破。

同時入駐的還有洛杉磯加大量子科學與工程中心(Center for Quantum Science and Engineering)。2018年才成立的中心,接受波音公司(Boeing)與國家科學基金會(National Science Foundation)等的長期資助,也將成為量子躍進計畫Quantum Leap Challenge Institute for Present and Future Quantum Computation的根據地。

除了上述兩個研究單位,基於Westside Pavilion的設計與交通便利性,原來的12間劇院未來也可用於其他學門的展示地,其餘的辦公空間也可做為洛杉磯加大彈性工作的據點。