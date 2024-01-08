世報年節展／南加土風舞社獻藝 展現世界風情

南加土風舞社去年在世界日報嗨中秋活動上表演瑞士土風舞。（受訪者提供）

世界日報2024年的迎春年節展將於1月27日至28日在蒙市舉辦，作為世報的老朋友，南加 土風舞社（Folk Dance Club of Southern California）將再次獻上多姿多彩的土風舞表演，讓觀眾在年節展感受世界各地風情。

南加土風舞社是由一群熱愛土風舞的美國留學人士及專業舞者在2002年成立的，發展至今超過100位成員，其中不乏當年台灣各大院校土風舞社高手。舞社每周有四次固定活動，同時積極參加各種公益表演。根據創辦人之一、洛杉磯州大（Cal State LA）財政金融教授方興的介紹，舞社此次將為年節展帶來六支精彩舞蹈，包括中國舞、印尼舞、瑞士舞蹈、拉丁舞、西班牙舞和台灣山地舞蹈。表演者將穿上具各國風情的服裝，展示不同民俗文化，用文化多樣性為農曆新春送上最美好的祝福。

方興表示，在新的一年，舞社最大的期待是將土風舞大眾化，並繼續推廣到華人社區。土風舞不僅是一種舞蹈，更是一種健康運動，希望更多人能通過土風舞感受音樂和舞蹈的魅力。

土風舞主要是指全球各國的當地民俗舞蹈，舞者們將身著不同地域特色服裝表演，讓觀眾如身處世界各國感受不同風土人情。

南加土風舞社每周有多場教學活動，在蒙特利公園市 、天普 市、羅斯密市社區中心授課，廣受歡迎。所授課的具體舞蹈類型包括日本舞、以色列舞、拉丁舞、西班牙舞、現代舞、華爾茲等。