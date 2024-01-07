全美槍枝安全 加州名列前茅

根據近日的一項調研，若美國其他州效仿加州和紐約州的控槍法案，未來十年可以避免近30萬人死於槍擊案。（美聯社）

非營利組織「所有城鎮支持槍枝安全」對全美50個州2023年的槍枝政策和每個州的槍擊 死傷人數做了對比，按照數值高低進行了排名。其中加州和紐約州 是槍枝安全排名中最高的州，而阿肯色州（Arkansas）因其寬鬆的槍枝管理政策以及較高的槍擊死亡人數，排名墊底。

近日一項調研揭示，若美國其他州效仿加州和紐約州的控槍法案，未來十年可以避免近30萬人死於槍擊案。

該項研究出自提倡控槍的「所有城鎮支持槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)。根據CNN，有專家表示，這是第一個通過對比每個州的槍枝政策，預測出不同政策下對槍擊死傷人數影響的研究。

在這份研究中，紐約州和加州在槍枝安全方面「全國領先」，有全美最低的槍擊死亡率，紐約州和加州分別為每10萬居民有5.3和8.7的槍擊死亡率，並且這兩大州有是全美人口最密集的州。阿肯色州的人口僅為紐約州的六分之一，其槍擊死亡率確高達22.1。

這份研究還列出了最有效的五個控槍政策，在紐約州和加州均有實施。這些政策包括：對購槍者進行背景調查；在公共場合隱密持槍需要有許可證；安全存放武器；法律中未明確賦予使用致命武器進行自衛的權利；對有風險的個人，暫時限制其使用槍械。

「所有城鎮支持槍枝安全」進行的這項研究，使用了美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，其中包括2022年的槍擊死亡人數統計，這些人包括兇殺、意外殺害以及用槍枝自殺。報告再將每個州的控槍政策有效性進行打分，再與該州的槍擊死亡人數進行對比。

報告顯示，2023年有些州的控槍政策加強了，有些州卻削弱了。例如密西根州去年實施了購槍背景調查，伊利諾伊州實施了禁止大規模殺傷性武器；而佛州和內布拉斯加州 (Nebraska)則允許民眾在沒有許可證的情況下在公共場合隱密持槍。

「所有城鎮支持槍枝安全」法律政策資深副主席Nick Suplina說，「每個立法者都計畫讓社區遠離槍枝暴力，但最終是否真正實施限槍令，取決於他們自己。」他說，「雖然這份報告中排名靠前的州在努力減少槍枝暴力，但槍枝行業仍大力遊說立法者，他們以人們的性命為代價在玩弄政治，後果是致命的。」

美國步槍協會（NRA）發言人Billy McLaughlin則表示，這份調研報告帶有「偏見」。「有最嚴格限槍政策的州排名最靠前，這不科學。表面上是調研，實際是對遵紀守法擁槍的公民的攻擊。一個有責任心的媒體應該挑戰這樣的宣傳，而非鸚鵡學舌。」