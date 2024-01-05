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洛海岸現藍眼淚 民眾蹲點等待

記者張庭瑜／洛杉磯報導
許多民眾手持手機，密切關注著周圍的環境，希望能夠在第一時間捕捉到藍眼淚的美麗瞬間。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾手持手機，密切關注著周圍的環境，希望能夠在第一時間捕捉到藍眼淚的美麗瞬間。（記者張庭瑜/攝影）

近日，洛杉磯多個海岸再現罕見的自然奇觀—藍眼淚（bioluminescent waves）現象，亦稱生物發光波，並迅速在社交媒體上成為熱議話題。許多網友們紛紛在各大平台分享他們的觀賞經驗和拍攝地點，一些商家也不失時機地推出海上觀賞團，吸引了大量遊客和攝影愛好者報名參加。

藍眼淚現象一出後，吸引大批民眾在杭廷頓灘（Huntington Beach）、新港灘（Newport Beach） 和長堤市（Long Beach）等地之間尋找最理想的觀賞地點。而隨著夜幕降臨，各大海邊更是早早就聚集了許多人群，民眾帶著相機和手機，希望捕捉到藍眼淚的迷人瞬間。由於藍眼淚現象多在夜間出現，不少民眾甚至在海邊停留至深夜11點，只為一睹藍眼淚的風采。而在各大社交媒體上，民眾也紛紛在不同的時間點分享他們的觀察到地點，為尋找和欣賞這一自然現象增添一份尋寶的興奮和參與感。

陳小姐表示，她在社交媒體上看到有關藍眼淚的分享後，決定親自前往新港灘（Newport Beach）體驗。她在那裡等待將近兩個小時，但都未能見到期待中的景象。然而，不氣餒的她根據社交媒體群組內的最新匯報，決定轉移到另一個觀賞點。在新地點的等待僅僅半小時後，她終於親眼目睹了藍眼淚的美麗景致，讓她感到十分開心。

根據加州旅遊局（Visit California）指出，這一現象源於甲藻的單細胞生物，當這些甲藻在受到干擾或激動後會釋放出耀眼的光芒；而且，釋放並不需要複雜的條件，普通的海洋動態如捕食者的活動或波浪的沖擊都足以激發甲藻發光。

許多民眾不僅觀賞藍眼淚，更是積極地在社交平台上分享他們的觀賞地點、時間，以及所見...
許多民眾不僅觀賞藍眼淚，更是積極地在社交平台上分享他們的觀賞地點、時間，以及所見的美麗景象。（取材至臉書）
藍眼淚的出現讓不少民眾感到無比興奮。（記者張庭瑜/攝影）
藍眼淚的出現讓不少民眾感到無比興奮。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾為了親眼目睹藍眼淚的奇景，早早來到觀賞地點蹲守。等待藍眼淚的現身。（記者...
許多民眾為了親眼目睹藍眼淚的奇景，早早來到觀賞地點蹲守。等待藍眼淚的現身。（記者張庭瑜/攝影）

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