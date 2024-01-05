洛海岸現藍眼淚 民眾蹲點等待

許多民眾手持手機，密切關注著周圍的環境，希望能夠在第一時間捕捉到藍眼淚的美麗瞬間。（記者張庭瑜/攝影）

近日，洛杉磯 多個海岸再現罕見的自然奇觀—藍眼淚（bioluminescent waves）現象，亦稱生物發光波，並迅速在社交媒體上成為熱議話題。許多網友們紛紛在各大平台分享他們的觀賞經驗和拍攝地點，一些商家也不失時機地推出海上觀賞團，吸引了大量遊客和攝影愛好者報名參加。

藍眼淚現象一出後，吸引大批民眾在杭廷頓灘（Huntington Beach）、新港灘（Newport Beach） 和長堤 市（Long Beach）等地之間尋找最理想的觀賞地點。而隨著夜幕降臨，各大海邊更是早早就聚集了許多人群，民眾帶著相機和手機，希望捕捉到藍眼淚的迷人瞬間。由於藍眼淚現象多在夜間出現，不少民眾甚至在海邊停留至深夜11點，只為一睹藍眼淚的風采。而在各大社交媒體上，民眾也紛紛在不同的時間點分享他們的觀察到地點，為尋找和欣賞這一自然現象增添一份尋寶的興奮和參與感。

陳小姐表示，她在社交媒體上看到有關藍眼淚的分享後，決定親自前往新港灘（Newport Beach）體驗。她在那裡等待將近兩個小時，但都未能見到期待中的景象。然而，不氣餒的她根據社交媒體群組內的最新匯報，決定轉移到另一個觀賞點。在新地點的等待僅僅半小時後，她終於親眼目睹了藍眼淚的美麗景致，讓她感到十分開心。