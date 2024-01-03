加州財長馬世雲 送華文新年賀詞

加州財政部長馬世雲回顧2023年並送上新年祝詞。（加州財政部提供）

新年伊始，萬象更新，加州 財務長（California State Treasurer）馬世雲（Fiona Ma）特地送出華語新年致詞。她回顧加州財務部2023年的業績，同時對2024年表達期待與祝願。

馬世雲指出，2023年對加州財務部來說，是忙碌的一年。作為加州政府的「銀行家」，加州財務部取得非常多的成就。包括發行數十億元的債券，來幫助重要基礎設施項目融資，管理數十億元的交易，保持州政府的平穩運轉，並向加州和各地方進行投資 以實現回報最大化。

她還指出，財務部的加州兒童計劃，已幫助數十萬加州家庭規劃並節省未來的教育費用。CalABLE(殘障人士儲蓄計劃）也迎來成立的第五周年，並繼續幫助殘障人在不影響公共福利資格的情況下進行儲蓄。

馬世雲表示，加州財務部的融資計劃，將繼續支持小型企業，並幫助當地社區創造良好就業機會，同時幫助國家實現應對氣候變化和投資高等教育等政策目標。財務部的低收入 稅收抵免計劃，是加州低收入住房計畫的重要組成部分，低收入住房稅收抵免和債券委員會為低收入家庭、退伍軍人、老年人和殘疾人建造近2萬個可供租賃的經濟適用住房。此外，財務部正在向近20個醫療機構提供緊急貸款，幫助加州弱勢社區的醫院保持正常運營，讓患者能夠得到及時就醫。

馬世雲說：「在進入新的一年之際，我致力於代表並維護加州人民權益，並繼續發展加州財務部。祝大家新年快樂。」