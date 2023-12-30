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古城坦密庫拉 南加知名酒鄉

記者蕭愛╱洛杉磯報導
坦密庫拉博物館正門的鎮館之馬。（記者蕭愛／攝影）
坦密庫拉博物館正門的鎮館之馬。（記者蕭愛／攝影）

加州有好幾個古色古香的老城，坦密庫拉是距離市區最近的古城，近年種植葡萄成功，成為南加有名的酒鄉，在高速公路東側還有南加最大的印地安賭場，古城、酒鄉加賭場，使得坦密庫拉成為最佳旅遊的觀光城市。

坦密庫拉在15號公路旁，距聖地牙哥約60分鐘車程，從洛杉磯前往約需90分鐘。從坦密庫拉峽谷路(Temecula Canyon)出口，往右轉，經過坦密庫拉標誌，即可看到舊城區前街（Old Town Front)，接下來的12個街區都是坦密庫拉的老街景。

坦密庫拉市政廳已樹立高大的聖誕樹。（記者蕭愛╱攝影）
坦密庫拉市政廳已樹立高大的聖誕樹。（記者蕭愛╱攝影）

坦密庫拉的入口拱門，橫立的牌子清晰的標示著Temecula 1859，迄今已經有165年歷史。旁邊的圖案有成群的牛羊及馬上帥氣的牛仔，充分顯示坦密庫拉的西部魅力。

這一條老街即是坦密庫拉最受人歡迎的老城，走在街上感受美式復古之幽情。兩旁的建築物大多是西部牛仔木製房屋。有一座牆還寫著Temecula 建於1859年，是Old Traditions New Opportunity 。老傳統卻充滿新契機的地方。

不知名的鋼鐵橋非常獨特。（記者蕭愛／攝影）
不知名的鋼鐵橋非常獨特。（記者蕭愛／攝影）

有一棟老建築前有一黑色斗笠蓋大水桶，這是一家骨董店，非常有特色。觀光客特別喜歡入內參觀。也是大家喜歡留影的地方。

在老街西側有一座古老不知名的鋼鐵橋，橋不長，卻很獨特，橋面是木質地板，中間行車，兩側是行人道，從此橋穿過可以騎車或健行。

1909是一家美式老餐廳，內部是鄉村時尚裝飾，供應手工雞尾酒、特色漢堡和其他新美式菜餚，也是觀光團體選擇用餐的地方。

老街上有許多可以品嚐葡萄酒的酒店，門口掛著品酒的旗幟。在靠近南端的街口，有一個坦密庫拉的社區劇院，在這條老街上，劇院屬於新式建築、設備。可以在這觀看音樂表演和現場最棒的表演，劇院可容納500人。

一條街之隔，City Hall市政大廳則是現代化的建築，附近有室內停車場，老街上停車一位難求，但一街之隔就有寬敞的停車位，還可以停在市政大廳附近的停車場。

從老街區出了拱門之後，北端有Temecula Valley Museum（博物館） ，有路標指引到博物館。博物館似乎是從側門進入，門票一人5元，一家人收費10元。其樓下的展覽是介紹坦密庫拉的歷史。它是南加州歷史最悠久的社區之一，早在數百年前印地安人就居住在此，從印地安村落變成西班牙傳教士領地，從墨西哥牧場變成重要十字路口，從鐵路小鎮變成現代化城市。

坦密庫拉老街街口的標誌拱門。（記者蕭愛╱攝影）
坦密庫拉老街街口的標誌拱門。（記者蕭愛╱攝影）

坦密庫拉是印地安語，意思是陽光衝破薄霧的地方，這個名字是加州唯一保留原始印第安名稱的城市。從博物館展出的內容，可以更加瞭解這個城市的前世與今生。

彩繪花園五彩繽紛，為老街添色彩。（記者蕭愛／攝影）
彩繪花園五彩繽紛，為老街添色彩。（記者蕭愛／攝影）

博物館的二樓有十幾個婦女正在製作手工藝術品，當時編織的是聖誕節節慶的掛毯，牆面上掛著充滿節慶氣息的掛毯。博物館外面還有兒童遊樂設施，有涼亭野餐區。

古色古香老城區令人發思古之幽情，往北行，新式葡萄酒莊一家接一家成立，目前已經超過50家，已然成為南加地區新葡萄園酒莊城市，老傳統又有新面貌，坦密庫拉充滿新舊融合、欣欣向榮新商機。

坦密庫拉古城(Old Town Temecula)

地址:Old Town Front St, Temecula, CA 92590

坦密庫拉谷博物館(Temecula Valley Museum)

地址:28314 Mercedes St, Temecula, CA 92590 電話:(951) 694-6450

這棟街角房子已經有百年歷史。（記者蕭愛╱攝影）
這棟街角房子已經有百年歷史。（記者蕭愛╱攝影）
博物館內陳列百年前坦密庫拉的前世。（記者蕭愛／攝影）
博物館內陳列百年前坦密庫拉的前世。（記者蕭愛／攝影）
黑斗笠大水桶裡面是骨董店。（記者蕭愛╱攝影）
黑斗笠大水桶裡面是骨董店。（記者蕭愛╱攝影）

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