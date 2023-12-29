鮮花至少漲15% 還要半年前預訂

各地志願者踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）

由於近年通脹嚴重，鮮花價格不斷上漲，對玫瑰花車裝飾造成衝擊。為減輕成本壓力，花車工廠不得不到價格較低的鮮花種植產地訂購，且半年前就得預訂採購。而花車部分裝飾，也會再回收利用。

影音來源：記者啟鉻

花車鮮花採購負責人Katie表示，受通膨影響，市場鮮花價格上漲大約15%至20%，這給花車裝飾造成不小財務壓力。在半年前，她的團隊就開始在鮮花市場選購，一些價格較高的鮮花只能捨棄，改從價格適中鮮花種植農場訂購。她說，實際上2022年鮮花價格漲幅更高，今年價格稍稍降低。較小規模的花車，使用鮮花就要20萬株；更大規模花車，使用可達百萬株，用量之大，在價格上不得不仔細考量。

玫瑰花車裝飾常用鮮花包括玫瑰花、康乃馨、郁金香、百合及菊花等，還有大量植物葉片，如蕨類、棕梠葉等，用以填充和增强裝飾效果，其它裝飾物，如草本植物、種子及豆類等，用來增加花車的創業和吸引力。

Katie說，花車裝飾完成後，剩餘一部分鮮花，將分贈給職員和義工。遊行結束，並向公眾展示完成後，花車上所有鮮花都要用於製作有機堆肥。除此之外，花車上還有可回收再利用部分，如樹幹、部件等，工廠回收後，將在準備明年花車遊行時再使用。

裝飾一台花車工作量相當大，是很多人難以想像的。Katie表示，從她負責的鮮花採購，半年前就要根據不同規模花車裝飾需要量，到各地採購不同品類鮮花，不能有絲毫差錯，否則可能耽誤花車裝飾工期。玫瑰花車遊行是一項有百餘年傳統的活動，每年都會吸引國內、國際億萬觀眾目光，不容絲毫閃失。