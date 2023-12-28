13歲華裔少年 赴紐約鋼琴演出

尼古拉斯·劉六歲起學習鋼琴，如今已是第七年。（讀者提供）

來自南加奇諾岡（Chino Hill）的13歲華裔少年尼古拉斯·劉 (Nicolas Liu) 今年獲得American Protege比賽青少年組一等獎，17日他在紐約卡內基音樂廳 進行獲獎者演奏會表演，一曲熱情洋溢的西班牙之歌（Songs of Spain）獲得熱烈掌聲 。

尼古拉斯·劉六歲開始學習鋼琴，如今已是第七年。他說，很喜歡在觀眾面前演奏的興奮感，這能促使他在表演中盡力而為。因為習慣舞台，尼古拉斯·劉在比賽中常有出色發揮，他在2022年MTAC Spring Festival比賽中演奏勃拉姆斯獲得一等獎。他還參加Satori夏季音樂節青年鋼琴家大賽，並憑藉演奏普羅科菲耶夫（Prokofiev）和巴赫（J.S. Bach）的作品，獲得兩個類別第一名。

今年他參加American Protege比賽，該比賽全稱是American Protege International Piano & String Competition，是頗具知名度的國際音樂比賽，專為幫助年輕音樂家走上成功職業道路而設計。尼古拉斯·劉在11歲到14歲的青少年組獲得一等獎，獲得與來自世界各地許多獲獎者在紐約卡內基音樂廳見面及一起表演的機會。

他說，這是一次難忘的經歷，卡內基音樂廳是美國古典音樂與流行音樂界的標誌。今年比賽吸引來自70多個國家的選手參與，可謂有史以來選手數量最多、競爭最激烈的一次，能和大家同台競藝，收穫頗豐。為表演「西班牙之歌」這首鋼琴曲，他花費三個月做準備；該樂曲張力十足，充滿戲劇性的轉折，對於初次在大舞台表演的他來說，很適合。