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搶優惠末班車 內陸購物中心人潮湧

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
與聖誕老人合影，是小朋友們和家長最喜歡的節日項目。（記者啟鉻／攝影）
與聖誕老人合影，是小朋友們和家長最喜歡的節日項目。（記者啟鉻／攝影）

聖誕節前夕，內陸購物中心給出了50%至70%大折扣，消費者不失時機享受優惠。記者22日在當地購物中心觀察，很多顧客忙著給家人或親友買節日禮物，部分消費者表示，商家折扣同「黑五」差不多，搶搭年終購物優惠未班車。

影音：記者啟鉻

安大略購物中心（Ontario Mills Fashion District）由於顧客太多，導致停車場車位吃緊，一些顧客駕車尋找車位多時，有的顧客不得不停車到較遠停車場。進出購物中心消費者絡繹不絕，華人喜歡的Coach品牌商品連鎖店前，更有不少顧客排起了長隊等候進入購物。一位來自科爾登市（Colton）的越南華僑女士Judith說，她是想為幾位好友購買聖誕節禮物，而購買Coach品牌商品很有面子。

聖誕節期間，商家提供折扣優惠多在50%至70%，有的商家提供75%的折扣，也有商家告知消費者，清倉大優惠，全場所有商品折扣60%。更有商家貼出告示「通膨剋星！花小錢省更多！」（Inflation Buster! Spend Less, Save More!)。少部分商家，除了總的商品折扣外，還有不同優惠細節，比如不同商品20%優惠，一些是50%折扣，還有的優惠是75%，有的商家喊出：買三送三！（Buy 3 Get 3 Free!）

曾經從商的羅蘭岡居民林先生表示，商家折扣與黑色星期五相比，大體差不多。很多消費者在黑五是對比各家折扣，購買的商品大多是自家平常使用的。而聖誕節前夕購物，是希望為家人或親友購買禮物，所以不會手軟，看到合適的價格就會出手。即使此時優惠折扣不太理想，但為了贈送禮物需要也會買。所以，他注意到此事不少顧客購買禮物的商品檔次提高了。

當天在購物中心最受孩子們歡迎的項目就是與聖誕老人合影。一次合影50元，可以獲得八張照片，等待拍照的隊伍排得很長。一位家長表示，夫妻二人還有兩個年幼子女與聖誕老人合影，這是聖誕節期間最令人激動的時刻。也有不少家庭購物後到購物中心美食街享受美味。

顧客在商家門前排起隊伍等候進入購物。（記者啟鉻／攝影）
顧客在商家門前排起隊伍等候進入購物。（記者啟鉻／攝影）
商家折扣50%至70%。（記者啟鉻／攝影）
商家折扣50%至70%。（記者啟鉻／攝影）
消費者在聖誕節前夕抓緊時間購物。（記者啟鉻／攝影）
消費者在聖誕節前夕抓緊時間購物。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心22日顧客明顯增多，停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心22日顧客明顯增多，停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）

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