文大校長訪洛 「北美華岡基金會」成立

王子奇（右一）致贈「北美華岡基金會」校友紀念品，由執行長李敏華（右二）代表接受。（文化大學校友會提供）

台灣中國文化大學校長王子奇，連同校友總會理事長趙國帥和文學院院長王俊彥，於12月15日至19日到洛杉磯 進行為期四天的考察之旅，12月16日參加「北美華岡基金會」成立大會。此次訪問的主要目的是與北美校友會面，討論如何加強文化大學與國際社會的聯繫，以及如何延續該校的優秀傳統。

自1962年創立以來，文化大學擁有近30萬名畢業生。王子奇表示，「天涯若比鄰」是因為「海內存知己」，文化大學校友遍布全球，並感謝全球校友對學校發展一路以來的支持，並代表學校師生，對基金會的成立表示祝賀，並與校友討論如何利用他們的專長幫助學校發展。

王子奇（右）授予黃趙企晨（左）「北美華岡基金會」南加州顧問證書。（文化大學校友會提供）

北美華岡基金會由著名企業家吳章鎔擔任董事長，李敏華擔任執行長。李敏華談到她也是受惠於學校獎學金才有現在成功的人生，所以要以感激之心回饋母校。而基金會也在會議中捐贈200萬元台幣（約6.4萬元）給文化大學，由王子奇代表接受。

王子奇（前排中）返台前與洛杉磯校友餐敘。（文化大學校友會提供）

李敏華也指出，在當前全球「少子化」的背景下，學校需要變革，同時也要傳承優秀傳統。北美華岡基金會的成立旨在回饋母校，並幫助學校傳承高品質的中華文化。她期待未來會有更多具體行動，支持教育的公義和熱心永續經營。

王子奇則表示，文化大學的校友不僅在藝術和體育領域有所成就，而且在各個領域都有顯著的發展。他也提到，未來將尋求更多元化的合作機會，並以舉辦一場話劇為例，除了演員、舞台設計、藝術指導、還需行銷和宣傳等不同領域的合作。而此次行程中，他不僅參加了基金會的成立，還造訪漢庭頓圖書館 、加州 理工大學等機構，與多位傑出校友會面，並計畫於明年3、4月提出更具體的合作計畫和實施方案。