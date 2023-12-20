洛城新語／中餐業不必太在意米其林

洛城新語

中餐是中華文化的「名片」。有人曾統計，凡是有1000位以上華人 定居的地方，都至少有一家中餐館 ，舊金山 華埠和矽谷商業區，更是遍地中餐館，天南地北餐食應有盡有。中餐館是美國華人日常生活的一部分。

但是最近米其林星級餐廳評比結果，卻讓中餐業者有些失落。今年全美有231家餐廳獲得米其林一星至三星評級，卻只有舊金山華埠一家中餐館獲得米其林一星評級，成為全美中餐業獨苗，更令人沮喪的是，同為亞洲餐飲，今年全美有49家日式餐廳和13家韓式餐廳獲得米其林星級。

中餐館在美國很受歡迎，是不爭事實，但是為什麼中餐館難入米其林的雷達？舊金山一家英文媒體從對此專門做了深度報導分析其中原因。

中餐文化博大精深，淵源流長，從「滿漢全席」到各種地方小菜，琳瑯滿目美不勝收，耳熟能詳的八大菜系只是按地理分類，廣義的中餐還應加上台灣料理，名目更多，別說「老外」，就是普通華人也很難說自己了解中餐。

作為一家給全世界餐廳評級的權威機構，不能說米其林對中餐館有偏見，但文化隔閡難免存在；在美國中餐館方面可能更是這樣。報導指出，因歷史原因，美式中餐常被與廉價食物聯繫在一起，白色塑料盒裝的特價午餐便當盒，幾乎成為美式中餐的代表，而且美式中餐往往都經過在地化改良，像是左宗棠雞、蒙古牛肉這類典型的美式中餐，在中國是見不到的。

正如名廚甄文達在受訪時說的，「如果你不了解(中華)美食，又怎麼能做出評判呢？」

文章也指出另一個重要因素：美國的中餐館大多處於「生存模式」，與多走精品路線的米其林星級餐廳，兩者之間可能有一點距離。

對很多美國中餐館來說，首要任務不是獲得米其林星級，而是能生存下去，經營餐館本來就不容易，三年疫情更是令中餐業遭受沉重打擊。另一方面，一些家族經營的老字號中餐館則面臨年輕一代不願接手，難以為繼的窘境。

食客看來，世界上只有兩種食物：好吃的和不好吃的；餐館也只有兩種：吃了還想再來的和不想再來的。中餐館其實真不必太在意米其林星級，只要能把菜做得好吃，讓客人吃了還想再來，就是最大成功。作為顧客，我們能做的就是多多上門消費，盡己所能支持一下自己社區裡的中餐館。