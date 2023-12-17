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拜登找你非詐騙 華人獲邀喝咖啡

記者張宏/洛杉磯報導
華人鹿強12日接到一條來自866開頭的短信，短信上面有拜登總統的照片和一則短信，短信中提到想邀請他去喝咖啡小聚並報銷旅費。（鹿強提供）
華人鹿強12日接到一條來自866開頭的短信，短信上面有拜登總統的照片和一則短信，短信中提到想邀請他去喝咖啡小聚並報銷旅費。（鹿強提供）

總統請你喝咖啡還報銷路費，這等便宜好事是殺豬盤還是另有其他？華人鹿強12日接到一條來自866開頭的短信，短信上面有拜登總統的照片和一則短信，短信中提到想邀請他去喝咖啡小聚並報銷旅費。

鹿強表示，他剛剛收到來自美國總統拜登的短信，邀請他喝咖啡還付他機票，但問題是他沒空。短信內容是這樣寫的「朋友，我是喬·拜登。 我想用一些令人興奮的消息讓您的一天充滿活力：在很短一段時間內，Kamala和我將為一位幸運的支持者（及他們選擇的客人）提供一次免費旅行，與我們一起喝杯咖啡。

現在您要做的就是投入任何金額，您將自動進入贏獎名單。活動截止日是12月31日，所以現在就參與吧」 （Friend, it’s Joe Biden. I wanted to perk your day up with some exciting news: For just a short period of time, Kamala and I are giving one lucky supporter (and a guest of their choice) an all-expenses paid trip to grab some coffee with us. All you have to do is chip in any amount now, and you’ll be automatically entered to win. But this isn’t forever, friend – we’re only doing this until 12/31, so pitch in now）

他說，這倒不是什麼殺豬盤短信，因為連結是直接到官方網站的，而是典型的競選募款方式，希望人們去支持他並捐款，通常去一次怎麼都要捐個幾萬元，即使報銷旅費也是得不償失。喝總統和咖啡可不是那麼便宜的，他猜測自己是曾經為歐巴馬捐過款，因此在民主黨的聯絡名單裡，這也是大選期間常見的手法。作為華人如果了解美國競選文化，會覺得很有意思。

咖啡 拜登 殺豬盤

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