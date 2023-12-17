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方文思競選國會議員 遭除名

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州務卿辦公室認定方文思不能競選國會議員。（KBAK）
加州州務卿辦公室認定方文思不能競選國會議員。（KBAK）

KBAK電視台報導，加州州務卿（Secretary of State）辦公室15日證實，加州法律禁止共和黨籍加州眾議員方文思（Vince Fong）競選加州第20選區國會議員選舉，理由是他先前已提交競選連任加州眾議員相關文件。方文思競選團隊當晚發表聲明稱，他將在沙加緬度（Sacramento）挑戰這項決定。

方文思聲明指出，加州州務卿做出將方文思從國會議員選票中除名是「史無前例的」。聲明指出，「這是對候選人提交程序前所未有的干預，眾議員方文思已符合競選資格，第20選區選民有機會選擇他們的候選人。」

他的競選團隊表示，「選舉法」（Elections Code）規定了五天申請延期，確保若現任者選擇不參選的情況下，所有潛在候選人均能申請競選該職位，這次選舉正是發生這種情況。方和他的競選團隊計畫對此決定提出訴訟，且立即對高等法院提出質疑。

而根據一份新聞稿，「方文思在2023年12月8日提交完整的加州第32選區眾議員選舉提名文件。隨後，方先生在現任國會議員，聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）宣布不再尋求連任後，於五天延期期間提交完整的第20選區國會議員提名文件。加州法律禁止任何候選人在同一次選舉中，提交多個競選職位的提名文件。」

加州州務卿辦公室認定方文思提交第20選區國會議員提名文件屬提交不當。他們稱「方的名字不會出現在第20選區國會議員選票名單上，我們辦公室將於12月28日將候選人名單交給縣選舉官員。」

加州 眾議員 麥卡錫

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