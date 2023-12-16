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坐冤獄25年 洛男獲釋已44歲

編譯胡立宗／綜合報導
Miguel Solorio。（PA Media）
Miguel Solorio。（PA Media）

現年44歲的Miguel Solorio在1998年時入獄，因為警方確認他就是在洛杉磯縣惠提爾（Whittier）殺害82歲婦人的兇手。始終堅持自己清白的他，近日提前收到「聖誕禮物」，因為法庭認定當年係屬誤判，兇手另有他人，因此他可離開監獄，但被白關25年。

Northern California Innocence Project的律師團指證，警方當年是用誤導法（tunnel vision），誘導證人指證Miguel Solorio就是兇手。不僅在多名證人否認他是兇手，甚至指認出其他人之後，還不斷給證人看Miguel Solorio的照片，直到有人改口說他就是殺人者。

律師團指出，警察在獲得單一證據後，便忽略其他對Miguel Solorio有利的證據，放棄對其他線索的追查，一心只想將他定罪。就算女友與妹妹作證他當天不在現場，也無法推翻死刑判決，而且因為他不認罪，終生監禁還不得假釋。

但是律師團最終取得新證據，顯示其弟Pedro Solorio才是真凶。此外，Pedro Solorio雖然多次寫信給獄中的哥哥，表示他要出面「改變一切」，但始終沒有付諸行動，導致Miguel Solorio直到今年11月9日才被高等法院認定無罪。

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