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華人環保專家容躍 獲UCLA校友會頒獎

洛杉磯訊
UCLA校友會為傑出校友容躍博士頒獎。（受訪者提供）
UCLA校友會為傑出校友容躍博士頒獎。（受訪者提供）

洛杉磯加州大學UCLA ）校友會日前舉辦首屆「Bruin公民參與卓越獎」(Bruin Excellence in Civic Engagement )獎頒獎典禮，表揚40位在公共服務領域做出突出貢獻的傑出校友，共有三位華人校友獲獎，獲獎者之一是華人環保專家、中華科工會前會長容躍（Yue Rong）博士。

容躍是一位環境衛生科學博士，1995年從UCLA畢業獲博士學位。他目前擔任洛杉磯水質控制委員會的環境計畫經理。一直致力推動環境保護和公共服務。此次頒獎典禮是對他多年來在公共事務和市民參與領域所做貢獻的高度肯定。

他曾在加州環保署擔任要職，同時還是加州地下水資源協會的董事會成員。他還曾擔任南加州中美環境保護協會主席，為推動社區和環境可持續發展貢獻了不少心力。

作為UCLA校友，容躍一直與母校保持緊密聯繫，積極參與公共衛生學院的校友事務。他通過協助學生參與模擬面試和提供職業就業輔導，分享他在環境衛生科學領域專業知識。

「UCLA為我提供了獨特機會，讓我能夠在公共服務領域取得實質性的影響，並應對現實挑戰」。容躍在接受頒獎時表示。他深感榮幸能夠成為首屆「Bruin公民參與卓越獎」獎的獲獎者之一，並表示這對他是莫大的榮譽，鼓勵和肯定。

這項由UCLA校友會舉辦的活動，旨在表揚在公共服務和市民參與領域取得卓越成就的校友。詳細了解首屆 Bruin Excellence in Civic Engagement 獎的所有40位獲獎者，以及關於2024提名的最新消息，請訪問UCLA校友會的官方網站。

UCLA 加州大學 洛杉磯

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