年底長假防偷竊打劫 警方、店家都戒備

竊盜集團縱橫加州南北，最後回到洛杉磯準備銷贓時，遭到加州公路巡警圍捕。圖為警方準備攻堅。（CBS News）

蓋洛普民調顯示，美國民眾愈來愈擔心犯罪事件發生在自己身上，67%深怕車子被偷或是去Mall等賣場會碰上打劫。加上年底長假將至，加州 公路巡警（CHP）的反制計畫為何，目前進度與成果如何，CBS News做了3個月的貼身採訪，以下是報導內容的整理。

巡佐Jimmy Eberhart與其他公路巡警近日才剛逮捕了一個大型竊盜集團，他們17個人從南加搶到北加，最後回到洛杉磯 老巢準備出貨時，公路巡警圍捕而人贓俱獲，除了各式贓物，還搜出開啟防盜鎖的特製鑰匙。

過去4年來，公路巡警局的零售犯罪專案團隊（Retail Crime Task Force）已經找回價值3300萬元的贓物，某一次搜捕更在倉庫內發現價值超過1萬元的近500件贓物。

Jimmy Eberhart說，竊賊的膽子愈來愈大，類似打砸搶之類的案件層出不窮，還有很多人毫不遮掩，直接走進店裡，拿了東西就走，連店員攔阻都不在意。不過，除了警方積極行動，各大商場也在竭力自保。

洛杉磯百家商店的Citadel Outlets在今年的黑色星期五 就被盯上，負責人Steve Craig說，現在已經不是臨時起意的個案了，而是鋪天蓋地的組織犯罪，他們只能靠先進錄影機與車牌掃描器，配合警力加強巡防，才能阻止竊盜事件。

Steve Craig說，他們現在裝設了市面上解析度最高的攝影機，「如果10年前，有人跟我說，你得花300萬元防賊，我一定會笑他傻了」。