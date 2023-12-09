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網路相親騙局多 情感的蜜糖小心內藏砒霜

記者子為／洛杉磯報導
由於魚龍混雜，會有人利用相親軟體進行犯罪，有些人被騙財，有人甚至不幸遭遇暴力、強姦等犯罪行為。（Pixabay）
由於魚龍混雜，會有人利用相親軟體進行犯罪，有些人被騙財，有人甚至不幸遭遇暴力、強姦等犯罪行為。（Pixabay）

情感的蜜糖，偶爾內藏砒霜，網路相親的一大隱患是安全風險。由於魚龍混雜，會有人利用相親軟體進行犯罪，有些人被騙財，有人甚至不幸遭遇暴力、強姦等犯罪行為。

華男小浩是洛杉磯的一名留學生，出於寂寞和一些個人欲望，開始使用相親軟體，有收穫許多美好記憶，也遭遇過被爽約等不愉快的事，但最奇葩的，卻是差點成為嫖客。

當時，他在軟體上匹配一位女生，對方十分積極，還主動邀約小浩到家裡玩，這讓小浩十分心動。在約定的當日，該女生讓小浩到樓下時給自己打電話，小浩照做，誰知接通電話後聽到的是一個男子的聲音，對方讓他準備好錢，才可以上樓享受服務。小浩這才意識到自己遇見的是賣淫團隊，感到害怕就離開了。

不僅有賣淫團伙會利用網路相親平台，更有詐騙團伙利用人們的色欲和對感情的渴望。一位匿名的男性受訪者小A表示，曾在相親軟體上看到有人提供情色按摩服務，很是心動，在溝通過程中，對方表示按摩還會包括Happy Ending（指性服務）。接著，對方表示要支付押金，並發送了一個預約連結；點擊進入界面後，會要求輸入銀行卡信息進行支付，小A照做了，不久後小A的銀行卡就遭遇盜刷，這才意識到已經上當受騙。

自稱是色情按摩師的女子透過相親軟體讓小A支付押金，小A點入連結並填寫銀行卡信息後...
自稱是色情按摩師的女子透過相親軟體讓小A支付押金，小A點入連結並填寫銀行卡信息後，銀行卡被盜刷。(取自Medium)

殺豬盤也存在在網路相親軟體中，根據主流媒體KCRW報導，居住在洛杉磯的一位叫Evelyn的50歲亞裔女性，透過Hinge認識一位體貼溫柔的華裔男子Bruce，透過聊天，Evelyn逐漸對Bruce產生感情， 而Bruce則開始向Evelyn講述賺錢之道，並讓她投資虛擬貨幣。接下來就是殺豬盤的常見套路，Bruce先讓Evelyn嘗到一些小利後，引誘她投資更大金額，最終騙走Evelyn的30萬元。

除被騙財，使用網路相親還可能遭遇人身安全問題，根據綜合媒體報導，俄勒岡州一名男子涉嫌用相親軟體尋找並侵犯一名女子後逃跑；密西根州的一名女性被她在相親軟體上認識的一名男子綁架三周，並遭到殘酷毆打；馬里蘭州一名男子被指控恐嚇、強姦和搶劫另一名男子，他據稱透過一款同性相親軟體尋找潛在受害者。

總之，洛杉磯的網路相親世界，既有激情又充滿危機，這取決於個人的期望和目標。使用這些網路相親軟體的人，都應謹慎，謹守安全規則，以確保自己的個人信息和安全受到保護。在這個虛擬世界中，尋找真愛和建立有意義的關係仍然是可能的，但需要謹慎和耐心。

洛杉磯 投資 殺豬盤

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