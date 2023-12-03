歐康納辭世 華人緬懷憶當年

前聯邦國家圖書館委員梁建文（右）在當年的就職典禮上與聯邦最高法院首位女法官歐康納（Sandra Day O'Connor）留影。（梁建文提供）

聯邦最高法院首位女法官珊卓拉·歐康納（Sandra Day O'Connor）1日過世，享年93歲。南加州前聯邦圖書館委員梁建文2日回憶當年由歐康納帶領的就職宣誓儀式，盛贊這位跨越雷根、老布希、柯林頓和小布希 四位總統時代的大法官 「智慧」、「獨立」的法官魅力和「積極」、「寬厚」的人生哲學。

梁建文在小布希上任之的第二年獲任全國圖書館委員，由第一夫人勞拉直接牽頭領導，經過一年多的背景調查後，委員就職儀式在華府 盛大舉行。同時宣誓就職的還有其他全國性的十多個委員會委員，典禮規模盛大。當年梁建文在先生的陪同下前往華府。

「Sandra帶領我們宣誓就職」，梁建文說，第一位女性法官的到來並帶領大家宣誓就職，讓她倍感榮幸。更巧的是，梁建文的好友和商業合作夥伴的女兒，當時正好嫁給了歐康納的兒子。當梁建文告訴她這段美好姻緣時，歐康納毫不掩飾自己對兒媳婦的喜愛，盛贊自己的兒子找到了天下最棒的女孩。

梁建文表示，與歐康納的談話雖然不長，但發現這位女性大法官講話非常簡單明瞭，言辭樂觀積極。更讓她印象深刻的是，當時歐康納的先生已被診斷出罹患了老年痴呆症，但大法官無論到哪裡出席大型活動，都會帶著她的先生。

2006年她任職25年後，在76歲高齡時主動辭去了聯邦最高法大法官的職位，回家照顧先生。沒想到她的先生後來因病情嚴重入住養老院，和另外一名病友產生愛情。歐康納得知後表現出寬宏大量，她向身邊友人表示：人生的最後，讓自己所愛的人感到高興和幸福，才是最重要的。

梁建文表示，雖然是雷根總統任命的大法官，而且與雷根同樣愛好騎馬，但她在最高法院許多重大案例所作出的裁決，表現出司法獨立的精神。作為女性，她所表現出的仁慈和寬厚胸懷讓人由衷敬佩。而且，作為位高權重的大法官，她時時處處所表現出的平易近人的作風，更值得緬懷和學習。